Caso Sussini:»Mi hermana se acostaba vestida y se levantaba sin ropa y adolorida»

Eugenia Dalcolmo es la hermana mayor de dos jóvenes que denunciaron al ex legislador Manuel Sussini por supuesta privación ilegítima de la libertad y abusos sexuales. Contó cómo llegaron las chicas a la casa del ex diputado, explicando que él le ofreció a la menor apadrinar su carrera de cantante y a la mayor una labor de asistencia terapéutica. Relató que a la más chica “le daba calmantes para el dolor de muelas, se iba a dormir y después se despertaba sin ropas y con fuertes dolores”.

Eugenia es la hermana mayor de la víctima y quien radicó las denuncias contra el ex legislador provincial Manuel Sussini. Recordó que la más chica quería comenzar una carrera de cantante, por lo cual, Sussini le ofreció trasladarla a la Capital para estudiar y con la promesa de cantar con uno de los grupos más conocidos de la música chamamecera. Para que la joven no esté sola en Corrientes, ofreció a los padres llevar también a la hermana de 20 años como “asistente terapéutica”.

Mediante maniobras de persuasión y apelando al deseo de la hermana más chica de ser cantante, el ex diputado logró convencer a los padres de llevar a las hermanas a la Capital. Esto sucedió a principios del presente año y desde allí y hasta agosto, estuvieron en la Ciudad. “Parecía una propuesta normal, aparentemente coherente, hasta que comenzó la pandemia y él las recluía, no les dejaba usar el celular ni hablar con la familia o salir”, comentó.

A la menor de las hermanas “no le hizo asistir a ninguna clase de canto”, mientras que a la mayor “le decía que tenía que enviar muestras de semen a un hospital y que las debía tomar la asistente terapéutica, así que la obligaba a masturbar o a mirar mientras él lo hacía”. Ambas jóvenes “estaban encerradas y la menor comenzó a tener dolores de muela, por lo que él le daba calmantes para que pueda dormir; mi hermana se acostaba vestida y cerraba la puerta de la pieza con llave, pero a la mañana se levantaba sin ropa y con fuertes dolores”.

Las dos jóvenes pudieron salir de la casa de Sussini gracias a la ayuda de una empleada doméstica, dado que el sujeto las mantenía encerradas. Cuando lograron salir se contactaron con su familia y pudieron conseguir que un remisero las traslade hasta la localidad e Virasoro. En un primer momento, según comentó Eugenia, las jóvenes “denuncian por la privación ilegítima pero al realizarse las pericias ginecológicas y psicológicas a la menor, entra en shock y conocimos la situación de que fue violada, desconociendo los medios y formas porque estaba bajo efectos de estupefacientes”.

Afirmó que “de manera atroz, alguien le robo su integridad sexual” y que lo que vivieron “es una situación que parece salida de una película de terror”. Reiteró que “es algo que realmente pasó, que destruyó a una familia y a la más chica que quería cantar y él destruyó sus sueños”. En este sentido, reconoció la labor de la Fiscalía, por lo cual no se constituyó como querellante y pidió “que tenga un trato normal, no nos parece bien que esté gozando de las comodidades de su casa, argumentando su estado de salud endeble, porque para abusar de forma terrible no tenía enfermedades”.

