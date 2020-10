Caso Etchevere: Masiva marcha en La Rural en apoyo al Proyecto Artigas

«Los Etchevehere no respetan una propiedad privada que no sea la suya y la construyeron robándole a otros», arremetió el dirigente social ante una multitud.

En simultáneo, en Entre Ríos se realizó otra marcha en apoyo a dicho proyecto frente a la finca en disputa ubicada en Santa Elena. Allí Dolores Etchevehere volvió a disparar contra sus hermanos, a quienes tildó de corruptos y descartó juntarse a dirimir el conflicto en un ámbito común.

“Son 11 años de corrupción, no es el momento para compartir una mesa. Tiene que haber justicia. Son los tres pilares del Proyecto Artigas: Justicia, verdad y reparación”, afirmó.

Este lunes por la mañana, la hermana del ex titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, declaró en forma virtual durante más de dos horas y media en la causa por presunta violencia económica y de género que tramita en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Federico Delgado.

«Conté todo», aseguró Dolores Etchevehere, y agregó: «Trace una línea lo más esclarecedora posible, sobre todo para destacar los principales hechos de corrupción: cómo ellos me atacaron para que no pueda avanzar y señalando cómo la justicia cuando llegaba a un punto de inflexión, cajoneaba todo. También señalé a los funcionarios del Poder Judicial que no cumplieron, a profesionales como contadores, abogados y escribanos como participes necesarios de la confección de documentos fraudulentos».

Este lunes también tuvo lugar la designación de la jueza de la causa que definirá el pedido de desalojo del campo Casa Nueva en la ciudad de La Paz, Entre Ríos. Será María Carolina Castagno quien defina el recurso de apelación fiscal así como de los hermanos Etchevehere, luego del rechazo de primera instancia.

La jueza tiene dos pedidos, uno el de la querella que representa a los tres hermanos y la viuda, y el de los fiscales Oscar Sobko y Constanza Bessa quienes reclamaron la restitución del campo Casa Nueva a ellos, haciendo lugar al desalojo de Dolores quien permanece allí junto a un grupo de personas que responden al dirigente social Juan Grabois.

Una vez recibido el expediente, la jueza tiene diez días para fijar una audiencia entre las partes donde escuchará el argumento de todas las partes para luego resolver, y que será transmitida en vivo a través del Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos.

Minuto Uno