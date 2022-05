Caso de bullying en Corrientes: Un nene fue salvajemente golpeado por sus compañeros a la salida del colegio

El aberrante hecho ocurrió ayer a la salida de la escuela Eloy Ortega, ubicada en el barrio 17 de Agosto. «Lo que pasó ayer no es nuevo. Pero mi sobrino terminó golpeado de tal manera que debimos llevarlo al Hospital Pediátrico», comentó Rosa.

El chico que fue atacado tiene 12 años y tiene una lesión importante en uno de sus ojos. «Los agresores son compañeros. Todo ocurrió al terminar la clase de educación física», agregó.

Rosa, tía de un alumno de 12 años de la Escuela Eloy Ortega, que fue golpeado en la canchita de enfrente del establecimiento, habló con Radio Dos, contó que luego de la golpiza debió ser hospitalizado, que ahora está un poco mejor, y que mañana debe volver a la escuela. Lo llevará la madre para cuidar que no lo vuelvan a agredir.

Rosa, tía del niño golpeado contó: «esta situación nos golpeó a toda la familia, por la juventud que está así de violenta».

A su vez, la tía comentó: «los chicos no tenían actividad porque el profesor de Educación Física faltó, este chico y cuatro compañeros más fueron a la plaza en frente de la escuela, y le dieron patadas en la cabeza y en la costilla».

Asimismo, Rosa describió: «él ingresa a las 14 horas, a educación física, los martes y jueves, ya se habló con la escuela, con los profesores peo ya estamos cansados, por eso salgo a hablar yo, porque la mamá está muy agobiada».

En ese mismo sentido, si debió ser internado en el Pediátrico, la tía expresó: «él como pudo vino caminando desde la escuela hasta su casa, mi abuela lo ve y ahí pegó un grito, la mamá estaba trabajando y el hermano mayor el llevó al hospital, le observaron un daño en el ojo y le enviaron a un oculista y nos dijeron que realicemos la denuncia correspondiente, y la radicamos ya en la Comisaría del barrio».

Al mismo tiempo, Rosa dijo: «son compañeros de él, del miso curso, pero son más grandes porque son repitentes».

«Mañana él va a ir a la escuela acompañado de su mamá, no tenemos apoyo de nadie, en la Comisaría no pueden hacer nada porque son menores los agresores» relató.

El chico golpeado contó: «se me pasaron un poco los dolores de cabeza, me siento mejor, no quería levantarme de la cama ni Sali, pero ahora ya no tengo más dolores».

Y agregó: «antes me molestaban, no me pegaban ni me agredían, solo me jodían y yo me corría o no les hacía caso, en la canchita de enfrente siempre nos juntábamos a jugar a la pelota, ahora voy a tratar de no ir a jugar más con ellos».

Vídeo: un padre se peleó con más de 30 alumnos que le hacían bullying a sus hijos

COMPARTIR