Caso Cecilia Strzyzowski: apuñalaron en la cárcel al casero de la familia Sena

Después de ser atendido por una herida cortante en su brazo, la Justicia evalúa dónde alojará a Gustavo Melgarejo, detenido por el encubrimiento de la desaparición de la joven ocurrida en Chaco.

Gustavo Melgarejo, quien era el casero del campo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos detenidos por la desaparición y el crimen de Cecilia Strzyzowski, fue atacado por otro preso en la comisaría Undécima de Resistencia, según confirmó el fiscal Gómez. Melgarejo es uno de los cuatro imputados por encubrimiento agravado en este caso.

Melgarejo comparte celda con otros cuatro internos, no quiere denunciar y afirma no saber quién lo atacó, se aclara que este incidente no está relacionado con el caso de Cecilia, según anticipó Jorge Gómez, miembro del Equipo Fiscal Especial (EFE).

Después de ser atendido en el Hospital Perrando por una herida cortante en uno de sus brazos, se está evaluando dónde será alojado.