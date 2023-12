Caputo sube el impuesto país al 17,5% y lleva el dólar oficial a 800 pesos

El impuesto país pasa del 7% al 17,5% y se aplicará retenciones a los productos no agropecuarias.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, anunció retenciones a los productos no agropecuarios, un aumento del impuesto país y una fuerte devaluación que llevará el dólar oficial a los 800 pesos, lo que implica una depreciación del 118% del peso en relación al dólar. Se descuenta que la devaluación tendrá un impacto fuerte en la inflación, en especial en los precios de alimentos, como reconoció el propio Caputo.

El ministro no precisó como se aplicará el impuesto país al nuevo dólar ni si se mantendrá la tasa vigente del 7 por ciento. Sin embargo, fuentes del gobierno anticiparon a LPO que el impuesto país pasa del 7% al 17,5%. Esta decisión fue anticipada en exclusiva por LPO y viene a contradecir un concepto central de la campaña de Milei: su repudio a los impuestos que «asfixian» a la Argentina.

El ministro tampoco explicó a que productos se extienden las retenciones ni a que tasa. LPO también anticipó que Milei y Caputo evaluaban aumentar las retenciones y finalmente se optó por extenderlas a nuevos productos no agropecuarios, acaso para no agravar la mala relación que ya se insinúa con el campo. De hecho, como reveló este medio, no habrá baja de retenciones para el campo, pese a que Milei y Caputo declaman que es un mal impuesto.

Luego de demorar el anuncio más de dos horas por «problemas técnicos», se conoció el mensaje grabado, que incluyó las medidas de ajuste. Las más importantes son la reducción de los subsidios a los servicios públicos (luz, gas y transporte) y la reducción de las transferencias a las provincias, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires. Ninguno de estos anuncios estuvo acompaño de precisiones sobre la magnitud de la reducción. Tampoco se anunciaron privatizaciones, como prometió Milei en campaña.

LPO también anticipó que el gobierno de Milei iba a buscar la complicidad de las provincias del interior para detonar el «Pacto del Amba», es decir la fuerte transferencia de subsidios de servicios en el área metropolitana, con especial énfasis en el transporte, como destacó el propio Caputo en su mensaje.

Sin embargo, el ministro confirmó que se cortará toda la obra pública, lo que tiene un impacto directo en las provincias.

Luego hubo anuncios más marketineros que de impacto fiscal real, como la suspensión de la pauta publicitaria, la no renovación de contratados del Estado que tengan menos de un año de antigüedad y la reducción nominal de ministerios, que hasta ahora no fue acompañada por una equivalente supresión de estructuras.

