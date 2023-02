Candidatos radicales no miden como favoritos a la presidencia

Una encuesta realizada por la Consultora Solmoirago, deja nuevamente en evidencias que los postulantes al sillón de Rivadavia del radicalismo, no clasifican. Según este sondeo, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Otra vez un porteño, cerca de presidir los destinos del país, como si del interior de la república, no puedan surgir gobernantes nacionales. El trabajo indica que el jefe de gobierno porteño ganaría una primaria contra Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y además es el dirigente con el techo de voto más alto, llegando al 45,8% entre quienes dicen que lo votarían seguro y los que afirman que podrían votarlo. De origen peronista, el pelado de Buenos Aires, se impondría con 14,2% en la interna de Juntos por el Cambio. Macri quedaría con 13,3% y Patricia con 9,9%. En el segundo escenario, sin Cristina ni Macri, Larreta se impondría con el 18,2% contra el 15,8% de Bullrich. En ambos situaciones, JxC superaría al Frente de Todos: en el primer caso por el 41,1% contra el 29,3% y en el segundo por 37,3% contra 29,1%. No obstante, ante la pregunta sobre a qué frente votaría en las elecciones presidenciales, Juntos llega al 29,9% contra el 26,6% del FDT y un porcentaje muy alto de indecisos (26,9%). Los libertarios aparecen terceros con el 14,2%. Pero los que no levantan cabeza son los postulantes de la UCR: Gerardo Morales, Facundo Manes y Alfredo Cornejo. La histórica agrupación partidaria de Alem e Irigoyen se estaría perdiendo una oportunidad histórica. Teléfono para Valdés?

