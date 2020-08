Campaña rescindió con Independiente y el conflicto escala

Luego del anuncio de rescisión de contrato por parte del arquero Martín Campaña por deudas salariales, Independiente le respondió con un duro comunicado y calificó al reclamo como “absolutamente improcedente”.

“El Club Atlético Independiente informa que en el día de la fecha el futbolista Martín Nicolás Campaña Delgado comunicó su decisión de rescindir el vínculo que tiene con la institución, alegando justas causas por supuestos impagos de salarios“, inició el club de Avellaneda.

“Esta decisión -continúa el texto- no sólo va en contra de los intereses del club que siempre le ha abierto las puertas al jugador para poder desarrollar su carrera profesional y consolidar su vínculo con todos los socios, hinchas y simpatizantes, sino que además resulta absolutamente improcedente debido a que Independiente ha cumplido con todos los pagos, conforme a los acuerdos alcanzados, tanto a nivel individual como a nivel grupal, y las disposiciones de la FIFA durante el actual contexto de pandemia”.

Por último, la dirigencia que conduce Hugo Moyano afirmó: “En este marco, el club informa que se reserva todos los derechos que le corresponden, con sus documentos firmados, para avanzar por la vía legal ante los organismos pertinentes, procurando siempre defender nuestros intereses y activos”.

Quien también se expresó al respecto fue Flavio Perchman, representante del arquero, que cuestionó la negativa de la institución, semanas atrás, ante una oferta de Pumas de México por el uruguayo

“Soy su representante, pero del tema legal no voy a hablar, es algo conflictivo y es un tema para no tocar. De hecho, en lo jurídico no me meto”, manifestó el agente en declaraciones radiales. “Fue un error de Independiente no dejar salir a Martín a Pumas. La oferta contemplaba a las dos partes. Ahora le estoy buscando equipo en Europa”, añadió.

Campaña, de 31 años, se incorporó a Independiente en 2016 desde Defensor Sporting, primero a préstamo, y tras pasar jugar su carrera en el fútbol uruguayo, con pasos por Maldonado, Atenas, Cerro Largo y Racing de Montevideo. En Avellaneda, atajó 162 partidos y fue partícipe de la coronación roja en la Copa Sudamericana 2017.