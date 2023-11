Calor y cortes de luz: Diana Mondino recomendó comprar generadores

“En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, porque si se llega a reactivar un poco la industria no hay para todos, no alcanza lo que hay”, aseveró la economista.

Pese a eso, Mondino cerró su respuesta con un pedido: «Aguanten seis meses más que este va a ser el mejor país del mundo». Durante su discurso, la futura Canciller se refirió a otros temas como las exportaciones y los precios cuidados.

“Lo primero que hay que hacer para exportar reconocer son las restricciones, hay una cantidad de regulaciones enorme. Argentina, por algún extraño motivo, considera que los dólares no son del que exporta, sino del Banco Central. Lo más pronto que se pueda, hay que llegar a una situación donde los dólares sean del exportador, pagará impuestos, pero es indispensable que tenga un incentivo para seguir produciendo”, expresó Diana Mondino sobre el tema.

Por otro lado, habló del consumo y fue contundente con su postura: “Los precios máximos, los precios cuidados, tienen que desaparecer. Lo que no tiene que haber es control de precios, nunca funcionó. Si dejás precios libres las empresas harán lo mejor que puedan. Hay que generar competencia”.