CABO CAÑAVERAL: Despegó con éxito la primera misión espacial tripulada privada desde los Estados Unidos

Los astronautas Douglas Harley y Robert Behnken despegaron en forma exitosa desde el centro espacial de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la Spacex Crew Dragon, primera misión espacial tripulada gestionada por una empresa privada.

De esta forma Estados Unidos vuelve a poner astronautas en el espacio después de la baja de los transbordadores en julio de 2011.

La nave Crew Dragon, primera misión conjunta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía aeronáutica SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, fue lanzada rumbo a la Estación Espacial Internacional, a las 16.22 hora de Argentina.

Dos minutos después, el cohete SpaceX Falcon 9 se separó de la capsula y comenzó su regreso controlado a tierra aterrizando en la cubierta de vuelo de un buque, aprovechando su diseño como propulsor reutilizable.

En la segunda etapa el cohete se activó para llevar a órbita a los astronautas a velocidad supersónica, y doce minutos después del despegue la Crew Dragon se separó de la misma.

Se espera que el domingo a las 14.29 GTM (11.29 de Argentina) la cápsula Crew Dragon, con los astronautas, llegue a la Estación Espacial Internacional (EEI) para acoplarse a ella, tras lo cual serán recibidos por la tripulación de abordo, consignó Ansa.

Harley afirmó antes del lanzamiento que “es absolutamente un honor ser parte de este gran esfuerzo para que Estados Unidos vuelva al negocio de lanzamiento”.

Este es el vuelo de prueba final de SpaceX para el programa de tripulación comercial de la NASA y proporcionará datos sobre el rendimiento del cohete Falcon 9, la nave espacial Crew Dragon y los sistemas terrestres, así como de operaciones en órbita, atraque y aterrizaje, informó la NASA.

El vuelo de prueba también revelará datos valiosos para la certificación del sistema de transporte de la tripulación de SpaceX para vuelos regulares que transporten astronautas hacia y desde la Estación Espacial.

SpaceX actualmente está preparando el hardware para la primera misión de rotación de la tripulación de la EEl, lo que sucedería después de que se revisen los datos de este vuelo de prueba para su certificación.

Se trata de la primera operación conjunta del organismo espacial con una empresa privada, en este caso la del empresario multimillonario Elon Musk, dueño de SpaceX.

El sudafricano Musk es físico y emprendedor y se encuentra en la vanguardia de los viajes espaciales ya que, tal como él mismo aseveró, en el futuro se podrá “estar entre las estrellas”.

El director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Raúl Kulichevsky, dijo a Télam que “los estados que aspiran darle mejores condiciones de vida a sus pueblos deben invertir en áreas como el desarrollo espacial, y remarcó que “los proyectos de investigación y desarrollo espacial necesitan de la participación del Estado“.

Kulichevsky sostuvo que “desde hace años la participación del sector privado en la industria espacial es cada vez más importante, y hoy cumple un hito significativo porque la NASA habilita a una empresa privada a trasladar a sus astronautas hasta la Estación Espacial Internacional (EEI), lo que abre la puerta al turismo espacial”.

“Es cierto que las empresas SpaceX y Boeing desarrollan cápsulas que suman participación privada a la actividad espacial, pero lo hacen con apoyados por el estado con contratos muy importantes por parte de la NASA para financiar esos proyectos, porque la investigación espacial necesita de la participación estatal”, aclaró.

Crew Dragon is designed to be fully autonomous, but @Astro_Doug and @AstroBehnken can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/KD36sGROnC

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020