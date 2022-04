Cabaret boquense: Darío Benedetto explotó de bronca contra sus compañeros de Boca

El delantero Xeneize fue muy crítico con sus compañeros una vez finalizado el 1° tiempo del encuentro ante Godoy Cruz. Marcos Rojo también se mostró muy molesto

Boca empató contra Godoy Cruz por 1 a 1 en La Bombonera y el futuro de Sebastián Battaglia está en duda. Pero más allá del resultado, un hecho muy particular tuvo lugar al final del 1° tiempo. Para dar contexto, el Xeneize se había puesto en ventaja a los 34 minutos tras un penal cometido a Luis Vázquez que Darío Benedetto convirtió en gol.

Pero a los 44, Salomón Rodríguez logró igualar la historia. Esto desembocó en que el mismo Benedetto junto con Marcos Rojo sea muy crítico contra sus compañeros. El Pipa expresó con mucha bronca estas palabras: “5 minutos faltaban”, haciendo referencia lógicamente a que Boca no pudo irse al entretiempo con la ventaja parcial.

Durante la transmisión del encuentro Sebastián Vignolo y Diego Latorre señalaron que fue una reacción normal dadas las circunstancias, y que en el vestuario seguramente la bronca continuó. Al final del encuentro los jugadores habrían hecho una fuerte autocritica, pero además le habrían compartido su apoyo a Sebastián Battaglia, quien seguiría en el cargo.

La palabra de Abel Alves

En vista a que Boca no está pasando por un buen presente, Abel Alves ex entrenador del Xeneize, concedió una entrevista con el programa “¿Cómo te va?” donde compartió su opinión sobre el tema. El “Chueco” fue especialmente crítico con los jugadores: “Venga quien venga a Boca, si no se modifica el grupo va a seguir todo igual. Battaglia debe estar con la moral destruida por todo esto, porque había empezado bien, pero con el tiempo los jugadores lo llevaron a lo que pasó con Miguel Ángel Russo”.

Mientras que asimismo agregó lo siguiente: “La radiografía de Boca es siempre igual, el problema es que sea noticia por estas cosas y no porque juegue bien o gane campeonatos. Boca es una guillotina que te está esperando constantemente. Los dueños de los técnicos hoy son los resultados y tenés que ganar hasta en los entrenamientos. Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, si la unión de los jugadores no existe y no están unidos y no representan lo que significa Boca. La actitud, las ganas y el respeto a la gente no se negocian. Es inamovible”.

