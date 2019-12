Caballo Suarez rompió el silencio: Querían que denuncie a CFK

El ex líder de los marítimos, Omar “Caballo” Suarez, rompió el silencio y apuntó contra todos. Dijo que la intervención de Macri en el SOMU se robó más de 300 millones de dólares y más de 400 millones de pesos. Además contó que en prisión lo presionaron para que denuncie a CFK.

En una pequeña casa de Villa Pueyrredón, a algunos metros de la General Paz, Omar “Caballo” Suarez recibió a InfoGremiales y habló en exclusiva después de más de 3 años y medio de silencio. Repasó las causas que todavía pesan sobre él en la justicia, las presiones para “arrepentirse”, su paso por la gestión sindical y lo que significó la intervención del Gobierno de Mauricio Macri para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que lideró durante 25 años.

En las paredes de un modesto living cuelgan fotos de Cristina, de Néstor y del Papa Francisco. Hay un sofá cama, un televisor y un escritorio. Allí reposa una virgen, una computadora y pilas de papeles encuadernados o encarpetados. De esa montaña de impresiones saca, una y otra vez, la pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su administración en el gremio, en la que concluyen que no encontraron irregularidades. Es la base de su argumento. También decenas de convenios firmados con la ITF y credenciales de los encuentros internacionales a los que asistía. La última credencial está fechada en 2015.

Del otro lado, pegado a la ventana que da a una calle con poca circulación, una mesa como de bar. Individual con tres sillas. Arriba, un termo y un mate. Y más papeles. Grabamos unos minutos y, apenas 72 horas después de que la justicia levante la prisión preventiva, Suarez elije ponerse un saco para su regreso a la vida pública.

¿Por qué crees que estuviste preso?

Omar Suarez: Estuve preso por una persecución política, mediática y judicial. Con mis documentos y mi defensa se va a demostrar, en el juicio, que es una causa inventada por el fiscal Gerardo Pollicita. Pollicita es parte de la justicia sucia a la cual se refería nuestro Presidente de la Nación. Todo lo que escribe Pollicita es por lo que supone, cree o va a ver. Todas estas cosas no solamente me destruyeron mi familia y la de los marítimos, sino que dejó que se roben toda la organización gremial y lo que habíamos construido durante 25 o 30 años. Nosotros dejamos un capital de más de 300 millones de dólares y más de 400 millones de pesos en los bancos, con superavit durante 15 años consecutivos. Hoy ha desaparecido. La intervención no sólo saqueó los bancos, lo que teníamos en las cajas, los hoteles, la vajilla y la mantelería, sino que prendió fuego la estancia donde iban criaturas y escuelas para hacer estudios.

Fuiste apuntado por el Gobierno de Macri como el líder de las mafias sindicales

OS: Es posible que sea porque tenemos un gremio estratégico y el 90% de lo que entra y sale del país lo tocamos los marítimos.

¿Eras o sos multimillonario?

OS: No, soy un tipo normal. Tengo mi casa y vivo bien como marítimo. No tengo grandes vicios. No me gusta gastar plata en lo que no corresponde. Tengo mi casa en Monte Caseros y mi casa en Villa Gesell y no tengo más nada. Desde que soy presidente de la Obra Social y secretario General del gremio hago mi declaración jurada como lo exige la AFIP. No tengo nada que esconder, no tengo cuenta en ningún lado, no tengo dólares escondidos.

¿En algún momento alguien te apretó para que digas algo?

OS: Si. A mi me tuvieron 3 meses en soledad total en Marcos Paz y 3 meses solo en Ezeiza y en algún momento me vinieron a ofrecer si tenía ganas de arrepentirme. Lo único que querían es que denuncie a Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo no tengo nada que denunciar.

¿Qué querían que dijeras?

OS: Hay una gran confusión por lo que hizo el poder mediático y judicial de formar el monstruo de dos cabezas, el “Caballo” Suarez, el terror de los puertos. Yo no tengo nada que ver con los puertos. El mio navega, va y viene con los barcos. Desde la intervención, Gladys González, juntamente con el periodista que ahora está procesado (Daniel) Santoro, que era el letrista de ella. Donde iba Gladyz González iba Santoro. Es el periodista número 1 del grupo más grande de difusión de la Argentina.

Se te imputaba entorpecimiento de vías navegables, asociación ilícita, desvíos de fondos…

OS: Esas causas siguen en la justicia, pero no tienen pruebas. Se está haciendo un juicio sin pruebas. Todo es de suposiciones que creen y pueden ser. Se está gastando plata del Estado Nacional en un juicio que no tiene sustento. El artífice fue Pollicita.

¿Con qué objetivos?

OS: Mandado por el Presidente Macri y la mesa judicial.

Pero qué buscaban?

OS: Disciplinar a los sindicalistas y desregular la actividad. ¿Cómo entró la Maersk a la Argentina de un día para el otro? De la mano de Dietrich y de Metz, el tío de Gladys González que era secretario de Puertos y Vías Navegables. Lo meten preso a “Caballo Suarez” y entra la Maersk a hacer cabotaje nacional violando la ley de cabotaje nacional. El gremio tenía 14 mil afiliados. Hoy tiene 6 mil. ¿Que pasó? ¿Hay menos barcos? No, quizás hay un poco más, pero entregaron los convenios colectivos de trabajo. Infogremiales