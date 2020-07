Buque infectado por Covid en Ushuaia: Son 43 los correntinos embarcados y hay 59 casos positivos

Así lo informó, en contacto directo con Radio Dos, el Subsecretario de Salud de Tierra del Fuego, José Torino. “Son 61 tripulantes, de los cuáles 59 dieron positivo”, comentó el funcionario fueguino. “43 de los marineros tienen domicilio en Corrientes. Ninguno de ellos está internado”, precisó.

“El estado de salud de los embarcadizos es bueno en general. El Comité Operativo de Emergencia de la Provincia fue informado cuatro días antes sobre esta situación, y se realizó todo el protocolo con medidas de precaución. El buque había partido hace 35 días desde Ushuaia había hecho cuarentena su tripulación. Cuando zarpó el barco hace 39 días todo estaba en buenas condiciones”, expresó José Torino, en declaraciones a Radio Dos.

“De las 61 muestras ya tenemos 59 confirmadas como positivas y esto se suma a los resultados que habíamos obtenido ayer de los primeros siete casos confirmados. Los 59 infectados están aislados y estamos haciendo los controles a bordo”, indicó el funcionario del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

“Todos los tripulantes van a permanecer aislados en el barco y no hay forma que desciendan debido al cordón sanitario realizado por Prefectura. No sube nadie que no sea personal médico y no va a descender nadie del barco”, afirmó y agregó: “en las próximas horas, de acuerdo al estudio que se haga, se determinará si seguirán en el barco o se tomará otra medida”

Por otra parte, detallaron que continúa la investigación epidemiológica para determinar cuál fue la vía de entrada del virus. Aún no le encuentran explicación a los casos detectados.

Casi todos

“El barco tiene 61 tripulantes, el médico nos comunicó que había personas con síntomas. En el barco se hizo las muestras y quedaron aislados a bordo del barco. 7 estaban con síntomas de que tenían coronavirus. Ante esto se tomó la decisión de hisopar a todos. Y en definitiva: de 61, 59 tienen positivo”, precisó Torino

“Los dos casos que quedan tranquilamente puede ser que hayan tenido Covid y ya se curaron”, opinó.

Torino precisó que de los 61 tripulantes, 43 son de Corrientes.

“Hay dos internados por precaución, en sala general de covid por factores de riesgo. Son diabéticos, o hipertensos. Ninguno de los internados son de Corrientes”, agregó.

Por revisar

“Estamos revisando los protocolos. Nos llama la atención todo lo que pasó. Tras 35 días en altamar seguimos sin encontrar el nexo epidemiológico”, dijo Torino

“No nos preocupa ese tema, pero creo que los casos se atribuirán a Tierra del Fuego”, adelantó