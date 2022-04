BUENOS AIRES: Dejó las cenizas de su abuela en el auto y se las robaron

El vehículo desapareció en el centro platense. Tras realizar la denuncia policial, Patricia Enriqueta, su dueña, decidió empezar una campaña en las redes sociales.

Patricia Enriqueta fue a visitar a un amigo y sin planificarlo se quedó a comer en su casa, dejó el auto estacionado en el centro de La Plata y nunca pensó que se lo podían robar. Sin embargo, más allá del valor material del vehículo, que ella lo califica como «de los picapiedras», lo que más le duele es que adentro estaban las cenizas de su abuela.

Mucha gente tiene a su familia en el cementerio o después de cremarlos tira las cenizas en algún lado, a nosotros nos gusta tenerlos cerca y por eso llevamos la urna a todos lados. El lunes, cuando me robaron el auto, yo tenía la urna ahí adentro».

Según contó la joven, después de salir de la facultad decidió ir a visitar a un amigo a 9 entre 58 y 59, frente a las oficinas de ANSES, y, aunque no estaba en sus planes, se quedó a cenar y salió cerca de la medianoche para regresar a su casa. Fue entonces que no encontró el auto y quedó en shock: «Desde que me pasó esto estoy muy mal, me siento muy culpable porque cuidar a mi abuela era mi responsabilidad».

Tras el hecho, decidió hacer la denuncia en la Comisaría novena de La Plata y al ver que el auto no aparecía recurrió a las redes sociales. «No quería decir nada para que mi mamá no se entere, esperé dos días y la tuve que enfrentar. Le pedí perdón, pero ni yo me puedo perdonar por lo que pasó.

