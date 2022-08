Brenda Asnicar habló por primera vez de su relación con las drogas

La actriz habló en el ciclo Terapia picante sobre los momentos de oscuridad que atravesó.

Brenda Asnicar fue una de las invitadas que tuvo Terapia picante, un ciclo de particulares entrevistas del canal Pilo en YouTube, quien habló de las épocas difíciles que vivió y las sustancias prohibidas, luego de la preocupación que generó un video de ella en junio del año pasado.

“¿En algún momento tuviste una etapa de descontrol o de exceso?”, preguntó Alan Parodi, el conductor de ciclo. “Soy muy sentimental y soy muy apegada a mis afectos. En los momentos de más oscuridad fue en los momentos en los que estuve más lejos de mi familia”, aseveró.

“¿Te llevaron por malos caminos?”, indagó el presentador. “A veces estás con nuevos amiguitos, o con gente que… Sí, por supuesto”, afirmó. “Desordenes de horarios, o cosas que tendría que pasar más tiempo para darle un análisis a eso. Recién este año estoy saliendo al 2022”, señaló.

Brenda aseguró que la pandemia, que trajo el distanciamiento social y el estar lejos de sus seres queridos, afectó su salud. “Esas cosas me generaron mucha paranoia, más de la que tenía porque yo creo que la exposición que tuve desde tan chiquita me generó una cierta paranoia”, confesó.

Pero cuando le repreguntaron a la exnovia de Duki sobre la “gente que la llevaba por malos caminos”, la recordada figura de Patito Feo diferenció. “No, yo no estoy diciendo que la gente me llevaba por malos caminos, sino que yo agarraba el mal camino, básicamente”, se sinceró.

Incluso Brenda contó cómo estuve cerca de personas con adicciones a su alrededor con malas intenciones. “Me pasó en muchos momentos de mi carrera. Me ha pasado de estar con amiguitas nuevas que me decían tipo ‘vamos este fin de semana y nos fumamos un porro’ y yo le decía que no fumaba porro. Yo en ese momento tenía 16 años”, contó.

Sin embargo, la cantante se lamentó al recordar cómo se sintió traicionada de la peor forma por su amiga. “Me voy a uno de estos festivales de marcas de gaseosas y viene un amigo, que es relacionista público y que lo conozco como a mucha gente y que conozco en 19 años de carrera. Me dice ‘no sabés lo que me acaba de pasar, te vas a morir cuando te cuente’”, aseveró.

“Mi amigo me dice que le acaba de llegar este mensaje que decía ‘che, la tengo a Brenda Asnicar fumando porro en tal lugar…’. Le pedí que me diera el teléfono para agendarlo, para tenerlo ahí y ver qué onda. Cuando la agendo, ya la tenía. ¡Era esta piba!”, rememoró.

“No sé si quería salir en las revistas, si quería arruinarme la vida, vender la nota. Eso hizo que se me genera paranoia en generar vínculos nuevos. Me volví una persona más ermitaña y por eso es importante que la gente que tenés a tu alrededor te apoye”, aseguró, a corazón abierto.

