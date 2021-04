Brasil: una ecografía muestra a un bebé haciendo la «V» de la victoria y sus padres lo tomaron como una señal

“El hijo que le pedí a Dios fue para superar todo lo que estoy pasando. Esa señal fue para cerrar con una floritura, así que puedo estar seguro de que ganaré. Si no hubiera ido, no lo habría visto, porque mi esposa no iba a poder grabar»

Un hombre de 32 años de Guarujá, Brasil , se convertirá en padre por primera vez y, en medio de este proceso, también lucha contra el cáncer . Ahora, su hijo pareciera haberle enviado una señal a través de una ecografía en donde parecería verse al bebé haciendo la “V” de la victoria.

“El hijo que le pedí a Dios fue para superar todo lo que estoy pasando. Esa señal fue para cerrar con una floritura, así que puedo estar seguro de que ganaré. Si no hubiera ido, no lo habría visto, porque mi esposa no iba a poder grabar» , expresó Felipe Moreira dos Santos al medio local brasileño G1. , expresó Felipe Moreira dos Santos al medio local brasileño G1. Fuerte advertencia: «En Brasil hay un genocidio en curso»

, expresó Felipe Moreira dos Santos al medio local brasileño G1.