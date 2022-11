Brasil: los equipos de Lula y Bolsonaro iniciaron la transición

«La transición ya empezó», afirmó el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, encargado de coordinar el proceso de transición con el Gobierno de Bolsonaro, quien admitió implícitamente su derrota el pasado martes, tras dos días de silencio, y aseguró que cumplirá la Constitución.

Alckmin se desplazó a Brasilia, donde mantuvo una primera reunión en el Palacio presidencial de Planalto con el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, quien es por su parte el responsable en el Gobierno por el proceso de transición.

Começamos os trabalhos da transição em Brasília, sob orientação do presidente @LulaOficial. Conversamos com o relator do Orçamento de 2023, senador @MarceloCastroPI (MDB-PI). 📸 Pedro França/Agência Senado pic.twitter.com/uoD4miWn2G

— Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) November 3, 2022