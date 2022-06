Braillard Poccard rechazó la propuesta de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia

El vicegobernador de Corrientes expresa en las siguientes líneas su desacuerdo con cualquier iniciativa para modificar la configuración del Máximo Tribunal del país.

Rechazo desde todo punto de vista la iniciativa que postula la ampliación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hago como hombre de Derecho, como persona con investidura institucional, como dirigente político y como poseedor de convicciones que me han llevado a lo largo de toda mi vida a asumir diferentes responsabilidades públicas.

Me veo en la obligación de expresar esta convicción irreductible para desmentir versiones periodísticas que me ubican como adherente de esa propuesta modificación al Máximo Tribunal que no solo no comparto sino que –reafirmo- rechazo por considerarla de impacto negativo para la vida institucional de todos los argentinos, además de sumamente inoportuna para una población agobiada por innumerables problemas que exigen una atención prioritaria y muchísimo más urgente.

Pedro Braillard Poccard

Vicegobernador de Corrientes

