Bomberos de San Miguel: el presidente asegura que es una “campaña de desprestigio”

Luego de la acusación, Nelson Aguirre dio su testimonio y aseguró que la denuncia está relacionada con el recambio de autoridades a realizarse próximamente.

Tras la difusión de un supuesto conflicto por fondos del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Miguel, el presidente de la asociación, Nelson Aguirre, detalló que se trata de una “campaña de desprestigio”. El funcionario aclaró el destino de los fondos en una carta abierta, mientras esperan la visita mañana del equipo de Defensa Civil de Corrientes.

Héctor Tosolini, jefe del cuerpo de Bomberos, detalló previamente a El Litoral que en esta última semana los bomberos habían dejado de percibir el subsidio municipal de $6000 semanales que son destinados para la comida, así como el vale de combustible para los camiones en los que circulan a diario.

Además, Eulogio Márquez, director de Defensa Civil de Corrientes, dijo que los trabajadores deberían percibir el subsidio nacional destinado a todos los bomberos voluntarios del país, pero que los encargados de realizar los trámites administrativos no los realizaron.

Ahora, Nelson Aguirre, presidente de la asociación, dio su testimonio a El Litoral: “Es toda una infamia. Es una cosa que están armando y no sé de dónde sale. Se está hablando mucho y no es cierto. Por eso escribí una carta abierta”. Además, apuntó a que se trataría de una campaña de desprestigio ante la posible renovación de autoridades, que se debe realizar en septiembre.

Sobre los subsidios nacionales, expresó que los bomberos no reciben subsidios. “Recibimos subsidios nacionales como institución. Se había suspendido una vez que se perdió una factura en 2017 y nunca se supo qué pasó. Tenía que ver con un contador de la administración anterior y no tiene nada que ver con la gestión”, explicó.

“Actualmente no cobran nada. El subsidio nacional se recibe para comprar equipamientos. Sí se dieron subsidios provinciales por el tema de los incendios”, sostuvo.

En una carta abierta difundida a los medios de comunicación correntinos, el profesional escribió que decidió usar su derecho a réplica para “aclarar las versiones en las que se acusa a la comisión que presido de malversación de fondos y estado de abandono y quiebra de la institución”.

En el documento detalló las actividades realizadas por la institución. “El 28 de diciembre de 2019 fuimos electos en asamblea, que prontamente tuvo la aprobación desde el órgano oficial de contralor, que es la Inspección General de Personas Jurídicas. A partir de ese momento nos abocamos a evaluar el estado de situación institucional; del cuerpo activo y del edificio del cuartel”, mencionó.

“Recibimos un cuartel en un 30 % en construcción, por lo que consideramos prioritaria la continuidad de la misma. Con ayuda del gobierno municipal, para la compra de materiales, con el aporte del honorable Concejo, beneficios y donaciones, arrancamos el sueño de la casa propia, que al cabo de este periodo de gestión se puede observar un importante avance en pisos, aberturas, revoque, techo, garaje, muro, servicios de energía, agua e internet”, enumeró.

El funcionario se refirió a los subsidios provinciales, con parte de los cuales “se solventaron gastos que en ese momento demandaba sofocar la ola de incendios, en la que bomberos y personas de buena voluntad constantemente brindaban su ayuda en el cuartel. Asimismo, a cada bombero se le hizo entrega del monto de dinero destinado por el Gobierno correntino en los tres subsidios otorgados”, aseguró. “En esta gestión, con subsidios de Nación y Provincia se adquirieron materiales de construcción, equipos de protección para el cuerpo activo, como también mobiliarios (mesas, sillas, freezer, cocina a gas, dos PC con impresoras, utensilios de cocina en general)”, dijo. Aguirre resaltó que todos esos movimientos de fondos “ya fueron rendidos ante el Concejo Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Al respecto del acuerdo con el intendente por los bonos semanales Aguirre señaló: «Yo tuve que ir a solucionar por el tema del combustible y los 6 mil semanalmente, incluso él me envió una nota para que yo solucione por eso tema. Con el intendente no fue fácil, yo y una integrante de la Comisión que me acompañó a hablar con el intendente fue solucionado porque le pedimos por favor».

“Expreso mi respaldo absoluto a los miembros de la comisión que han redoblado esfuerzos para el sostenimiento y ordenamiento institucional, y que han acompañado al cuerpo activo en lo inherente a su función”, cerró.

El caso

Eulogio Márquez sostuvo que “es un problema de larga data, hay una falta de conducción por parte de la mesa directiva. Los bomberos no reciben el subsidio nacional porque los que administran no hicieron los papeles como se debe”.

El funcionario provincial aseguró que se dirigirá a San Miguel para reunirse con Aguirre para pedir explicaciones sobre el manejo de los fondos y las cuestiones administrativas. Además de que el cuerpo de bomberos no puede quedarse sin fondos, ya que sobrevive mediante los aportes de los socios.

Previamente, el jefe de bomberos de San Miguel, Héctor Tosolini, indicó a El Litoral: “Ahora pudimos solucionar el problema con los vales de combustible y los 6000 pesos. Me comuniqué con el intendente y pudimos llegar a un acuerdo, pero seguimos teniendo inconvenientes con la parte administrativa del cuartel de Bomberos”.

“Nosotros queríamos saber sobre los movimientos del dinero y de las donaciones, pero se enojaron. Nunca los acusamos, solo queríamos saber qué estaba pasando, porque los muchachos están sacando de su bolsillo”, expresó.

