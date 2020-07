Bolsonaro recibió un picotazo de un ñandú en plena cuarentena

El presidente de Brasil se encuentra aislado en el Palacio de la Alvorada desde la semana pasada tras dar positivo de coronavirus. “No soporto quedarme en casa”, dijo.

Después de confirmar que tiene coronavirus el martes pasado, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro se mantuvo en aislamiento para evitar el contagio del virus. No obstante, ya no soporta más estar encerrado y en las últimas horas dijo que se realizará un nuevo test para comprobar si aún tiene Covid-19, ya que se siente bien y no aguanta estar en su casa.

“El resultado debería salir en unas pocas horas. Voy a esperar el estudio porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa”, reconoció el mandatario en diálogo con CNN Brasil. Bolsonaro aseguró que en ningún momento sintió falta de olfato ni pérdida del gusto. Su temperatura se mantuvo estable tras superar el pico de 38 grados, que registró el pasado lunes 6 del presente mes. Pero su paciencia se agotó: “Necesito saber si todavía tengo el virus. Mientras no esté libre del virus, me quedaré aquí”.

En busca de distenderse durante su cuarentena, el presidente brasileño se acercó a varios de los ñandús que andan sueltos por los alrededores del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, para alimentarlos.

Sin embargo, una de las aves no voladoras no dudó y cuando el mandatario le extendió la mano le aplicó un picotazo que quedó reflejado en el gesto del presidente brasileño.

Según informó el mandatario, ni bien se enteró de su infección comenzó un tratamiento con cloroquina, una droga para la malaria que no se recomienda para el coronavirus, y con el antibiótico azitromicina. El presidente ha sido duramente criticado por minimizar la gravedad del virus, al que varias veces calificó de “gripecita” pese a que la enfermedad ha hecho estragos en su territorio.

Es preciso recordar que Brasil ya superó el 1,8 millón de contagiados y los 72 mil muertos. De los infectados, ya se recuperaron 1,2 millón.

“ESSAS EMAS NÃO SÃO SANTAS.”Não é a 1a vez que as emas protagonizam incidentes com presidentes da República. Durante a ditadura, elas foram “expulsas” pelo presidente Ernesto Geisel (1974-79), pois perturbavam seus cachorros, da raça dálmata. No @estadao: https://t.co/lmsP8dNC3R — Rafael Moraes Moura (@RafaMoraesMoura) July 14, 2020