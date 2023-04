BUENOS AIRES, ARGENTINA - APRIL 15: Dario Benedetto of Boca Juniors fights for the ball with Zaid Romero of Estudiantes during a Liga Profesional 2023 match between Boca Juniors and Estudiantes at Estadio Alberto J. Armando on April 15, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Boca y otra pesadilla en La Bombonera: el Pincha ganó con un golazo Con una tijera espectacular de Mauro Boselli a los 80 minutos, Estudiantes se impuso 1-0 en la cancha de Boca y el Xeneize no gana en su casa desde la fecha 4. La racha de Boca en La Bombonera ya se transformó en una preocupación para los hinchas xeneizes. El ahora equipo de Jorge Almirón, quien hizo su presentación de local, sumó su tercera caída consecutiva como anfitrión, algo que no sucedía desde la década del 70. Y lo hizo contra un tímido Estudiantes, que no demostró mucho pero que amargó a todo el estadio con un golazo. Mauro Boselli, a los 80 minutos, ensayó una tijera espectacular dentro del área para que el Pincha se lleve tres puntos de Brandsen 805 y amplíe su gran presente con Eduardo Domínguez en el banco de suplentes: suma cinco victorias y un empate al mando del ‘Barba’. En Boca la realidad es totalmente distinta. No gana desde la cuarta fecha en el Alberto J. Armando, suma apenas 14 puntos -a trece de River, que aún no jugó- y los hinchas le hicieron hacer saber el disgusto con una silbatina para los jugadores en la previa de la presentación en casa por Copa Libertadores. Más allá de unos primeros minutos prometedores de Boca, el primer tiempo se esfumó sin ocasiones de gol. Estudiantes adelantó líneas para defender lejos de su área y llevó al Xeneize a un terreno de toqueteo sin peligro: la incomodad de Miguel Berentiel, la poca participación del Pipa Benedetto y los destellos intermitentes de Oscar Romero justifican el déficit ofensivo del equipo de Almirón. Para colmo de males, a los 25 minutos el nuevo DT, que tomó sus primeras decisiones en el banco de La Bombonera, debió retocar sus planes cuando Juan Ramírez salió lesionado por Guillermo Pol Fernández. Recién a los 42 minutos, con un remate a colocar de la Bestia Merentiel, se despertó el primer «UH» de todo el estadio. Hasta que en el segundo tiempo se vio a un Boca un poco más dispuesto a hacer daño . El ingreso de Sebastián Villa y Cristian Medina al regreso del entretiempo le dio otra dinámica al Xeneize, que salió con una cara distinta y a los cinco minutos coqueteó con el primer gol cuando Marcelo Weigandt remató de zurda frente a Andújar y el aqrquero del Pincha respondió con gran reflejo. Pero Boca bajó una marcha y en el momento más delicado el León pegó el rugido: Mauro Boselli, con una tijera espectacular, la mandó a guardar al lado del palo tras un centro desde la derecha y sorprendió a propios y extraños. Con esa genialidad, los de La Plata le dieron otro golpe bajo al Xeneize. La Bombonera habló y la urgencia de ganar el martes contra Deportivo Pereira es notoria. Lo sabe Almirón, que tiene poco margen. Lo exige la historia, y la gente. San Lorenzo ganó el clásico y amargó el debut de Almirón en Boca COMPARTIR Facebook Twitter WhatsApp Messenger