Boca Unidos debutó con derrota en el Federal A ante Sarmiento

Sarmiento de Resistencia visitó este viernes a Boca Unidos en su debut en el Torneo Federal A. Se impuso por 2-0, gracias a los goles de Franco Olego, a los 7 y 24 de la primera etapa. De este modo, el equipo de «Leo» Fernández se quedó con tres puntos y, muy importante, mostrando un buen nivel de juego.

Ahora, el «Decano» se medirá el miércoles en Santa Fe con San Lorenzo de Almagro, por los 32 avos de final de la Copa Argentina. Por el Federal “A” el próximo compromiso del “Decano” serán en el Centenario de Resistencia, ante Sol de América de Formosa.

EL PARTIDO

A los 7 minutos, cuando no había pasado demasiado, Nakache hilvanó una buena jugada, capturó el saque de arco de Di Fulvio y tocó al medio para la llegada de frente del goleador, Franco Olego. El 9 sacó un remate rasante, desde unos 25 metros, que se clavó junto al palo derecho del arquero Juan Morales.

Sarmiento cedió la iniciativa y se paró de contra. Boca Unidos intentó acercar peligro, fundamentalmente, a través del “picante” Matías Moravek, pero no encontraba a sus delanteros.

Así las cosas, hacia la mitad del primer tiempo, en Sarmiento se hicieron importantes Matías Mansilla y Diego Ausqui, los encargados de darle velocidad a las transiciones del “Decano”, que se mostraba más sólido y con las ideas más claras que el conjunto local.

A los 24´, tras una jugada de Torres, en la puerta del área, el rebote le quedó a Olego, que estaba extrañamente sin marca, y no dudó: enfrentó al arquero y definió con un toque suave, al palo izquierdo, para estirar la ventaja. La diferencia parecía demasiado amplia, pero en definitiva era merecida para un Sarmiento que, hasta allí, fue muy efectivo.

El primer tiempo terminó con Boca Unidos yendo sin muchas ideas, y el “Decano” aguantando pero sin pasar demasiados sobresaltos.

El complemento tuvo a un conjunto correntino con la obligación de buscar el descuento, pero con inteligencia Sarmiento manejó los hilos del partido y justificó el triunfo.

