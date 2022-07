Boca le hizo una oferta formal a Arturo Vidal

Boca está decidido a no perder más tiempo y va a fondo para contratar a Arturo Vidal. Si bien se especuló con que la negociación podría llegar a avanzar una vez que finalizara la llave de octavos de final de la Copa Libertadores de América frente a Corinthians, el club argentino le hizo una oferta formal al chileno. El ofrecimiento que Boca le hizo a Vidal es por tres temporadas, es decir, lejos está de depender de lo que pase con el Xeneize en la Copa Libertadores. La oferta está dividida en dos: contrato hasta el 31/12/2023 y después renovable por un año y medio más. El chileno de 35 años todavía no definió su futuro, pero está convencido en irse de Inter con el pase en su poder. El contrato del mediocampista finaliza en diciembre de 2023, pero el club italiano no vería con malos ojos un acuerdo para rescindir que le permita ahorrar el dinero por lo que resta del vínculo.

El poco protagonismo de Vidal durante la última temporada (de los 38 partidos en la Serie A tan solo fue titular en ocho y marcó tres goles) es otro de los motivos por los que ambas partes buscarían una salida. Su deseo era continuar su carrera en España o en Sudamérica, donde Flamengo también lo quiere. “Nunca tuve la suerte de jugar en la Bombonera y siempre quise saber qué se siente”, afirmó Vidal en varias entrevistas. Ya tiene la oferta formal. ¿Se le cumplirá el deseo?

Boca y el problema del cupo de extranjeros que complica la llegada de Arturo Vidal

El reglamento de AFA permite que los clubes cuenten con seis futbolistas de otra nacionalidad entre sus filas, con el asterisco que solo cinco pueden firmar planilla en los partidos. De este modo, más allá que en la actualidad el conjunto de La Ribera tiene un lugar de sobra, el mismo se verá ocupado en breve por Jan Hurtado; es decir, no hay hoy “espacio” para el arribo del Rey Arturo.

Los seis jugadores de Boca que ocupan el límite del cupo de extranjeros.

Para ser precisos, como Frank Fabra se nacionalizó argentino, hoy en día son cinco los futbolistas del plantel que ocupan cupos y seis cuando vuelva Hurtado del préstamo con Bragantino:

Carlos Zambrano (Perú)

Luis Advíncula (Perú)] Jorman Campuzano (Colombia)

Sebastián Villa (Colombia)

Óscar Romero (Paraguay)

Jan Hurtado (Venezuela)

