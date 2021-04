Boca le ganó 3-1 a Atlético Tucumán

Los goles defueron marcados por Cristian Medina y Sebastián Villa, en el primer tiempo; y por Franco Soldano, al final del segundo tiempo.a través de Leonardo Heredia, en la etapa inicial; y en la segunda sufrieron la expulsión de Cristian Erbes.

Por la undécima fecha, Boca visitará a Huracán, el sábado 24 a las 18; y Atlético Tucumán sera local ante Talleres, de Córdoba, al día siguiente a las 21.

Síntesis

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Óscar Benítez, Franco Mussis, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 5m Medina (BJ); 11m Villa (BJ) y 22m Heredia (AT).

Gol en el segundo tiempo: 50m Soldano (BJ).

Cambio en el primer tiempo: 38m Agustín Obando por Zárate (BJ).

Cambios en el segundo tiempo. Al inicio, Guillermo Acosta por Mussi (AT); 15m Emanuel Más por Fabra (BJ) y Leonardo Jara por Almendra (BJ); 16m Abel Bustos por Benítez (AT); 23m Augusto Lotti por Heredia (AT) y Ramiro Carrera por Rodriguez (AT); y 44m Franco Soldano por Tevez (BJ).

Incidencia: A los 14m ST fue expulsado Erbes (AT), por doble amonestación.

Amonestados: Mussis, Osores, Bustos y Ortíz (AT).

Árbitro: Jorge Baliño.

