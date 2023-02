Boca Juniors igualó sin goles ante Central Córdoba con Chiquito Romero de figura

Boca Juniors igualó 0-0 ante el Ferroviario en La Bombonera. Romero cometió una falta dentro del área y él mismo se encargó de desviarle el penal a Castelli.

Chiquito Romero fue clave otra vez y empieza a pagar con atajadas importantes sus primeros partidos con el buzo de Boca Juniors. En un partido en el que el equipo xeneize no llegó a convencer, el dueño del arco sostuvo el cero al contener un penal que el propio guardameta había cometido a los 20 minutos del segundo tiempo.

El elenco boquense asumió de arranque la responsabilidad de ser el equipo protagonista y acomodó a su tridente ofensivo Nicolás Orsini, Sebastián Villa y Oscar Romero cerca del área para generarle peligro a la defensa santiagueña. Creó las jugadas más claras durante el primer tiempo, pero falló en la definición.

Por medio de las gambetas de Villa y un puñado de ocasiones que desperdició Orsini, Boca hizo mayores méritos para irse en ventaja al descanso. Se vio una mejor imagen respecto del debut ante Atlético. Sin embargo, en el segundo periodo volvió a ser una formación imprecisa y Central Córdoba se le vino encima.

A los 20 del complemento, el dueño de casa se durmió en el fondo, Torres dejó solo a Facundo Castelli en la puerta del rectángulo mayor y cuando buscó eludir a Romero para definir, el arquero de Boca lo bajó con el cuerpo. Penal y llegó la hora de Chiquito de convertirse en héroe: se tiró para su derecha y contuvo el flojo disparo de Castelli.

No hubo mucho más en el cierre. Más allá de algunos destellos del Changuito Zeballos, el Xeneize no creó ideas y terminó empatando sin goles un partido en el que fue de mayor a menor. Un punto con sabor a poco. Le faltó no solo la tribuna clausurada, también un poquito más de fútbol, y definición del nueve.

