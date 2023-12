Boca 2024: refuerzos, salidas, nuevo entrenador y más rumores

A pocos días de la asunción de Juan Román Riquelme como nuevo presidente, Boca ya prepara el 2024. A la espera de un nuevo entrenador, de cambios en el plantel en el que algunos jugadores se irán y otros vendrán, el Xeneize encamina el próximo año en donde tendrá como objetivo máximo la Copa Sudamericana. buscando volver a protagonizar la Copa Libertadores en el siguiente año.

El 2023 fue un golpazo para Boca. Si bien, tuvo la chance de quedar en la historia llegando a al final de la Copa Libertadores y de conseguirla todo hubiese sido diferente, el equipo que dirigía Jorge Almirón se quedó con las manos vacías, teniendo un mal desempeño en el ámbito local, perdiendo en semifinal de la Copa Argentina y quedando afuera de la próxima edición de la Libertadores. Por eso, el Xeneize prepara el 2024 con cambios.

Lo primero y principal es el sucesor de Almirón. Todo está encaminado para que Diego Martínez, que ya firmó la rescisión de su contrato con Huracán, se ponga el buzo de entrenador a partir del 26 de diciembre cuando el Xeneize vuelve a los entrenamientos.

“En la reunión, tomó la palabra Diego y nos dio sus motivos. Quedamos sorprendidos y ahí se empezó a recalcular la situación desde cero”, dijo Gustavo Mendelovich, el vicepresidente del Globo.

Y completó: “Diego aceptó que lo llamaron de Boca para hablar de fútbol. La cifra la está acordando legales, se estaba llegando a un entendimiento; Huracán no va a pedir más de lo que corresponde», comentó el directivo a TNT hace unos días.

Un entrenador que siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme. Al que fue a buscar luego de que el Tata Martino diga que no al ofrecimiento. Pero su salida de Tigre no se pudo dar y luego llegó Almirón. Esta vez, ambos creían que era el momento indicado y Martínez se muere por estar en el banco de La Ribera.

Sobre las salidas, hay dos jugadores que se van porque finalizan su contrato y desde la dirigencia tomaron la decisión de no renovarles. Ellos son Diego el Pulpo González y Facundo Roncaglia que luego del 31 de diciembre del año corriente dejarán de pertenecer al Xeneize. Luego, habrá que evaluar las ofertas que lleguen.

Uno de los más mencionados para dejar el club es Darío Benedetto, que tiene sondeos de México, país en el que ya jugó, y además de la MLS. América, Cruz Azul, Monterrey, Tijuana y Pumas, donde juega el Toto Salvio, lo buscan. No se conocen los clubes estadounidenses.

Sobre las joyas del club: Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, por el momento no ha llegado nada concreto. Aunque el que más chances tiene de marcharse es Barco, ya que el Brighton y el Manchester City le pusieron el ojo encima pero no hubo nada oficial.

¿Y quienes vienen? Bueno, el primer refuerzo parecía ser Ever Banega. Con un pasado en el club, el volante de 35 años estaría dispuesto a volver al país para ponerse la Azul y Oro y lo haría una vez que termine el calendario con su equipo Al-Shabab de Arabia Saudita y allí rescindirá el contrato.

Banega cerca de volver a Boca.

Otro que muere por jugar en Boca, pero aún no está cerrado, es Arturo Vidal. El tema es que ocupa cupo de extranjero y ante un posible nombre como el de Yeferson Soteldo, que hoy está lejos, saben Román y compañía junto al nuevo cuerpo técnico que es una única carta si no hay una salida.

A ellos, se suman los nombres como posibles refuerzos de Kevin Zenón, el ’10’ de Unión, valuado en 2,5 millones de dólares, que gusta mucho y ya hubo un sondeo. Otro que interesa en un sector parecido de la cancha es Rubén Botta, ex Inter de Milán, que acaba de perder la categoría con Colón y ya recibió un llamado del consejo de fútbol.

Luego hay algunos nombres más que se barajan como los de Gabriel Ávalos, Maximiliano Meza, Alan Franco y Alan Soñora (a este último lo pidió Martínez para Huracán), que serán evaluados por el nuevo CT. Lo cierto, es que nada de esto está cerrado y por el momento todo es una incógnita de cara al futuro de Boca.