(Biografía) Venerable, «Carlo Acutis» – Un Tecno-Evangelizador será beatificado

Carlo Acutis (Londres, Inglaterra, 3 de mayo de 1991-Monza, Italia, 12 de octubre de 2006) es un adolescente católico italiano, que ha sido proclamado venerable por la Iglesia católica en el año 2018 y será beatificado el próximo 10 de Octubre

Biografía

Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran de Milán pero se encontraban en Londres, temporalmente por motivos laborales. Carlo Nació el 3 de Mayo de 1991 y recibió el sacramento del Bautismo el 18 de Mayo en la parroquia «Our Lady of dolours» (Nuestra Señora de los Dolores)

El 8 de septiembre de 1991 regresan a Milán. En 1995 inicia el jardín de infantes en la escuela municipal de Parco Pagano, en Milán. En septiembre de 1997 inicia la escuela primaria en el Instituto Tommaseo, de las religiosas Marcelinas.

Desde muy joven, procuró vivir su fe en todos los aspectos de su vida. El 16 de Junio de 1998, a los 7 años, recibió el sacramento de la Comunión en el monasterio de las Monjas Eremitas de San Ambrosio, en Perego (Monache Romite du perego), y desde este día comenzó su gran amor por la Eucaristía, a la que llamó «mi autopista hacia el cielo»​. Esta celebración fue autorizada por Monseñor Pasquale Macchi (quien fue secretario del papa Pablo VI), después de interrogarle, garantizó la madurez y la formación cristiana del niño para recibir el sacramento. Sólo les hizo una recomendación: que la celebración se desarrollara en un lugar idóneo para el recogimiento interior, sin distracciones, por este motivo la celebración se realizó en un monasterio.

Capilla del monasterio donde Carlo Acutis

recibió el sacramento de la Eucaristía.

El 24 de mayo de 2003 recibió el Sacramento de la Confirmación en su Parroquia, «Santa Maria Segreta». Diariamente asistía a Misa, rezaba el rosario y realizaba un momento de oración ante Jesús sacramentado. Sus modelos fueron san Francisco y santa Jacinta Marto, santo Domingo Savio, san Luis Gonzaga y san Tarcisio. En septiembre de 2005 inicia el bachiller en el Instituto León XIII de los padres jesuitas.

Carlo tenía gran devoción por la Virgen María, a quien consideraba su confidente. Su tierna devoción a la Virgen se refleja en el Rosario diario y, sintiéndola como Madre amorosa, le dedica sus renuncias como sacrificios. “Es un apasionado de las historias de apariciones de la Virgen de Lourdes y Fátima. Visitó estos lugares con sus padres y compartió con sus amigos vídeos de estas visitas. Al rezar el Rosario incluye la oración que la Virgen enseñó a los pastorcitos el 13 de Julio de 1917: ¡Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén.” («La vida más allá del confin» – Francesco Occhetta)

Al recibir el sacramento de la Eucaristía

El día que Carlo recibió el sacramento de la Confirmación

En su adolescencia pasaba tiempo con su familia y sus amigos. También dedicaba parte de su tiempo en ayudar a personas sin hogar, como voluntario en los comedores populares, y como catequista.​ Entre sus pasiones estaba la informática, por la que mostró un gran talento, que utilizó para testimoniar la fe a través de la creación de sitios web. Por esta razón, se ha pensado en él como posible patrono de Internet.

Exposición sobre los Milagros Eucarísticos en el mundo

Aficionado a la informática, Carlo ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos siendo precursor del uso de estos materiales para la difusión masiva de contenidos religiosos. Fruto de su trabajo, fue una exposición sobre los Milagros Eucarísticos en el mundo. La exposición, que recoge un total de 136 milagros, se ha difundido por los cinco continentes. Sólo en los Estados Unidos ha llegado a millares parroquias, y a cien universidades norteamericanas; en el resto del mundo, a cientos de parroquias y algunos de los santuarios marianos más famosos, como: Fátima, Lourdes y Guadalupe.

Consultar exposición online

“La Eucaristía es mi autopista hacia el Cielo”

Inquietud vocacional en el corazón de Carlo





«En el verano del año 2006, unos meses antes de su enfermedad, Carlo le preguntó a su madre: ¿Tú crees que debo ser sacerdote?

Ella respondió: «Lo irás viendo tú solo. Dios mismo te lo irá desvelando»

Enfermedad y fallecimiento

A principios de octubre del 2006, Carlo enfermó. Parecía una gripe normal y corriente, pero era una leucemia del tipo M3, la más corrosiva. Les dijo a sus padres: «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el Purgatorio y poder ir directo al cielo». Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: «Bien. Hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más».​ El martes 10 de octubre Carlos pide recibir la Unción de los enfermos y la Comunión, con la certeza de que moriría en un futuro cercano.

El miércoles 11 de octubre de 2006 entró en coma por una hemorragia cerebral causada por esta leucemia fulminante, que se había manifestado tan sólo 5 días antes. Los médicos, a las 17.00 hs., lo declaran clínicamente muerto, tras haber cesado todas las actividades cerebrales. La familia, incluso queriendo donar los órganos a un joven que esperaba un trasplante, no pudo hacerlo porque los órganos de Carlos estaban afectados por la leucemia.

El jueves 12 de octubre, a las 6:45 hs, fallecía en el hospital San Gerardo de Monza.

Antes de conocer su enfermedad, Carlo hizo un vídeo donde dijo que si moría le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello ha sido enterrado allí.

Fama de santidad

El sábado 14 de octubre se celebró el funeral en la Parroquia «Santa Maria Segreta». La iglesia estaba tan llena que muchos se vieron obligados a permanecer fuera. Todos los diarios italianos más importantes informaron sobre este hecho. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía. Personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños… Un montón de personas que le hablaban de Carlo, de lo que él había hecho por ellos.

Existen más de doscientos sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas. Ya hay muchas historias de conversión relacionadas con él, que ocurrieron tras su muerte. Los padres reciben cartas y solicitudes de oración de todo el mundo, y gran parte de este material fue recolectado durante la fase de beatificación diocesana.

En enero de 2007 el cuerpo de Carlos fue trasladado del cementerio de Ternengo al cementerio de Asís, según lo dispuesto por Carlos.

Proceso de canonización







El 12 de octubre de 2012 se abre oficialmente la causa de beatificación y canonización de Carlos, que se convierte en Siervo de Dios.

El 13 de mayo de 2013 llega el Nihil Obstat de parte de la Santa Sede para la causa de beatificación y canonización de Carlos.

El 24 de noviembre de 2016 se clausura en el Arzobispado de Milán, en presencia del Cardenal Scola, el proceso diocesano de la causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios Carlos Acutis.





El papa Francisco lo declaró venerable el 5 de julio del año 2018.

El día 14 de Noviembre del año 2019, el sitio oficial de la asociación Carlo Acutis y de la Causa de Beatificación del Venerable Siervo de Dios Carlo Acutis, publicó el siguiente comunicado:

«En la mañana de este jueves, 14 de noviembre de 2019, se reunió la Consulta Médica de la Congregación para las Causas de los Santos. Los peritos médicos expresaron un dictamen positivo respecto a un presunto milagro atribuido a la intercesión del Venerable Carlo Acutis. Por lo tanto, continúa la tramitación de la Causa de canonización del Venerable en el Dicasterio Vaticano.» Nicola Gori (Postulador de la Causa)

Exhumación y traslado del cuerpo de Carlo Acutis

El Miércoles 23 de enero de 2019, los restos mortales del Venerable Carlo acutis, en virtud de las leyes canónicas, fueron exhumados.

El traslado de los restos comenzó el 5 de abril de 2019 con su llegada a la Basílica de San Francisco de Asís, seguida de una procesión hasta la Iglesia de San Ruffino, donde hubo una vigilia de jóvenes.

En la Misa durante la vigilia, el Arzobispo de Spoleto-Nurcia, Mons. Renato Boccardi, destacó también la figura de otro joven italiano, el beato Pier Giorgio Frassati. “Carlo fue un joven normal, extraordinario en lo ordinario. Al igual que Pier Giorgio, también Carlo recibía cada día la visita de Jesús en el pan eucarístico y devolvía las visitas acogiendo y ayudando a los pobres”, dijo el Arzobispo.

El sábado 6 de abril, el cuerpo del venerable fue trasladado en un féretro de madera al “Santuario del Despojo”. “Estamos aquí para sepultar sus restos mortales en este Santuario, para que su luz se encuentre y se funda con aquella que hace ocho siglos brilló en Francisco y que hace de Asís una ciudad especial. Francisco y Carlo ahora están indisolublemente unidos. Juntos, los cantores de la vida y el bien, germen del horizonte de una humanidad marcada por una crisis de época”, expresó Mons. Sorrentino en su homilía.

Finalmente, el cuerpo fue sepultado en un monumento sepulcral en la nave derecha del Santuario donde cientos de fieles rindieron homenaje a Carlo.

El papa Francisco y Carlo Acutis

El legado de Acutis también ha sido recordado por el Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica Cristo Vive (104-107), publicada el 2 de abril de 2019 tras el Sínodo de los Jóvenes celebrado en Roma en octubre de 2018. Cabe recordar que Carlo fue incluido en el listado de jóvenes testigos del sínodo de los obispos: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” (3-28 de Octubre, 2018):

En esta exhortación, el Santo Padre afirma: que a pesar de que el mundo digital puede ponernos ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío, “cabe destacar que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales, como lo era el joven venerable Carlo Acutis” -escribe Francisco- recordando que su vida y su testimonio demuestran cómo la santidad es posible en todas las edades.

CARLO ACUTIS SERÁ BEATO

El Papa Francisco ha aprobado el milagro que llevará a Carlo Acutis a su beatificación:

El viernes 21 de febrero el Santo Padre Francisco recibió en audiencia al Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Becciu, autorizando varios decretos, entre ellos el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Carlo Acutis, se espera el anuncio de la fecha de la celebración eucarística de la beatificación de Carlo.

El sábado 13 de Junio se anunció la fecha de la beatificación:

«Aleluya! El rito de beatificación se llevará a cabo el sábado 10 de Octrubre del 2020. A las 16:00 horas, en la Basílica Superior de San Francesco en Asís. Como ha sido mencionado por Monseñor Domenico Sorrentino, Arzobispo-Obispo de Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, la beatificación será un momento de alegrìa para todo el pueblo de Dios. La fecha elegida será cercana a un aniversario importante en la vida de Carlo, su naciemiento al Cielo: el 12 de octubre del 2006. Recodemos que el viernes 21 de febrero, el Papa Francisco habia autorizado a la Congregación de los Santos a promulgar el decreto con respecto al milagro atribuido a la interseción de Carlo Acutis. Alabado sea el Señor en sus Ángeles y sus Santos. Agradecemos al Señor porque ha hecho maravillas.»

Nicola Gori (Postulador de la causa)

EL MILAGRO DE CARLO ACUTIS:

El milagro atribuido a la intercesión del Siervo de Dios Carlo Acutis, y que lo llevará a su Beatificación, es la curación inexplicable de un niño en Brasil, quien padecía una anomalía congénita. El hecho ocurrió en Campo Grande, en el Estado de Mato Grosso del Sur, el 12 de octubre de 2013 cuando la capilla de Nuestra Señora Aparecida acogió la reliquia del joven. Al lugar llegó un pequeño acompañado por su abuelo, quienes se acercaron a la reliquia con el anhelo de que el niño recobrase su salud, pidiendo la intercesión del Siervo de Dios. El pequeño llevaba mucho tiempo padeciendo la extraña enfermedad de páncreas anular que lo había debilitado mucho y lo estaba llevando a una muerte temprana. Poco tiempo después de recibir la bendición con la reliquia de Carlo Acutis, el niño se curó de manera inexplicable. Incluso pruebas médicas que le realizaron al comienzo del 2014, confirmaron que estaba completamente curado. (Palabras del P. Marcelo Tenorio, párroco del lugar)

Oración oficial para solicitar la Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Carlo Acutis













Más información en el sitio oficial de la Asociación Carlo Acutis

*Cabe recordar que hay cinco etapas en el proceso oficial de la causa de los santos:

1- Postulación: se presenta y da a conocer la intención de elevar a la santidad a esa persona, y se recaban datos biográficos y testimonios.

2- La persona es declarada «sierva de Dios».

3- La persona es declarada «venerable».

4- Beatificación: la persona es declarada «beata» si se prueba la existencia de un milagro debido a su intervención.

5- Canonización: la persona es declarada «santa» cuando puede atribuírsele un segundo milagro.