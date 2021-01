Berni contó que Patricia Bullrich lo amenazó

La amenaza de la ex ministra de seguridad a Sergio Berni fue a partir de que circulara la falsa información de una sanción a los policías que la saludaron.

Hace unos días la ex ministra de seguridad subió un video en un acto de una connotación política siendo saludada por efectivos de la policía bonaerense. La publicación duró unos minutos y fue eliminada, pero causó gran revuelo. Por un lado criticaban a los efectivos y por otro minimizaban el hecho. En menos de 24hs los policías hicieron su descargo.

En el descargo el vocero aseguró “estaba todo como armado, se dieron vuelta las cámaras y la gente empezaron a aplaudirnos”. Es que ni bien se ven entrando al local donde se llevaba a cabo el acto político de Bullrich, se escucha a quien tiene el micrófono “Y están… gente que la quiere saludar”, acompañando de aplausos a los efectivos.

Lo que resaltaron en algunos medios del descargo de los efectivos es que no dejaban de llamarla “Doctora” a Patricia Bullrich cuando la nombraban. De inmediato muchos usuarios hacían alusión a un mensaje oculto en esa publicación borrada. Sin embargo al primero que fueron a consultar sobre el tema fue a Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la provincia de Bs. As.. Quien respondió que no le parecía que habían roto ninguna norma pero que “Si no hay justificación y hay motivos para sancionar, serán sancionados”.

Finalmente la sanción quedó totalmente descartada y en ese sentido Berni aseguró que los efectivos fueron utilizados políticamente. Acorde al descargo de los mismos policías.

Tras la viralización de esa escena, la propia Bullrich utilizó su cuenta oficial de Twitter para pedir “que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran respeto institucional”.

La amenaza de Bullrich:

Luego de los hechos trascendió por medio de la misma Patricia Bullrich que había llamado a Sergio Berni. Según contó era para pedir que no se sancione a los policías. Algo que Berni ya había descartado porque asegura que estaban cumpliendo con sus labores.

En una entrevista con Sergio Berni, se le preguntó si es cierta la versión de Patricia Bullrich de la llamada y qué se dijo en esa charla. Entonces el Ministro de Seguridad Bonaerense dio su descargo con respecto a la falta de palabra por parte de Bullrich.

Según explicó el actual Ministro, la ex funcionaria le llamó y le pidió que no dijera nada para que se mantuviera en privado esa llamada. Sin embargo, la ex ministra salió a contar que había hablado con Berni. Ahí le solicitó que no tomen medidas para sancionar a los policías, pero intentó condicionar a Berni. Lo amenazó diciendo que si él sancionaba a los policías, mostraba videos que tenia del mismo Ministro, Sergio Berni, durante el gobierno anterior donde efectivos lo saludaban de igual manera.

Berni salió a contar todo y destacó dos diferencias importantes en los hechos donde él fue saludado por efectivos. Pero primero aclaró que hay un hecho gravísimo que tiene que ver con la violación de leyes de seguridad. Es que la gravedad está en que una ex funcionaria en esos cargos que ahora amenace diciendo al actual ministro “Yo tengo fotos tuyas que todos lados donde vas la policía te saluda de la misma manera”.

“Obviamente es la manera que ellos están acostumbrados a trabajar. Y estuvieron acostumbrados a apretar gente de esa manera.”, explicó Berni.

Las dos diferencias que remarcó Sergio Berni fueron “La primer diferencia es que yo nunca seguí a nadie y la segunda es que tampoco lo publiqué”.

