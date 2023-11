Beatriz Sarlo opinó sobre una posible victoria de Milei: “Argentina puede convertirse en un país mediocre, de derecha, injusto y desigual”

La periodista y escritora Beatriz Sarlo analizó el balotaje que se celebrará el próximo 19 de noviembre entre los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), con duras críticas hacia el perfil del libertario. Además de imaginar un país «mediocre» y «de derecha» si se impone en los comicios, consideró que es una etapa avanzada del menemismo y sostuvo que tiene un «estilo autoritario».

Esta semana, Sarlo fue noticia por un documento donde distintos intelectuales llamaron a votar al postulante oficialista, del cual afirmó que no prestó su nombre para que aparezca entre las rúbricas. «Hubiera preferido que no apareciera», sostuvo, aunque aseguró que «está bien» y adhirió que no haría «conventillo» por ello.

Este viernes, en una entrevista radial con Mediodía 750 por AM 750, la reconocida escritora volvió a referirse a la coyuntura política y analizó el perfil de Milei, uno de los dos postulantes que puede llegar a la presencia el próximo 10 de diciembre.

“Tuvimos dictaduras militares, todo lo que tuvimos, pero también regímenes que hacían una distribución más justa. Tuvimos una mezcla de tendencias. Y Argentina pasó a ser un país de los que antes, con un orgullo infundado, llamábamos latinoamericanos”, expresó.

Para Sarlo, «Argentina puede convertirse en un país mediocre, de derecha, injusto y desigual” si el referente libertario gana las elecciones. Además, agregó que el país puede «perder aquellos atributos que desde comienzos del siglo XX la caracterizó como un país de los avanzados de América Latina”.

En un análisis más global, consideró que los números obtenidos por el diputado de LLA «hablan» de la situación del país, porque «no solo Milei es un reaccionario». «Es alguien que tiene un estilo autoritario que no se preocupa por esconder porque cree que trae votos”, agregó.

Incluso, comparó cómo serían considerados sus dichos en otros territorios: «Sería repudiado en otros países. En Alemania, las afirmaciones de Milei serían consideradas inaceptables. Se reclamaría judicializarla”

La comparación con Menem y la frase «son todos iguales»

En otro orden, Sarlo continuó interpretando el tipo de liderazgo del economista libertario y se refirió al período de dos gobiernos de Carlos Menem, uno de los políticos más reivindicados por Milei. “Los que nos quejábamos del populismo derechista de Menem tenemos que decir que Mieli parece un avanzado”, dijo.

Y habló, además, de una lógica populista instalada en la política nacional: “Estamos todos acostumbrados a él. Debemos practicarlo sin advertirlo. O sea que el populismo es un rasgo de la política argentina. No simplemente de la izquierda o peronista. Sino que es un rasgo generalizado”.

“Creo que la gente era de derecha antes, nunca me confundí con una persona como Milei. Uno puede confundirse con otro tipo de liderazgos. Pero nadie que haya estado en la política 30 años puede confundirse con Milei”, sostuvo.

Finalmente, consideró: “La gente se desentiende de cualquier complicación que implique política. Yo interrogo a la gente por la calle y lo que prevalece es una frase terrible: ‘son todos iguales’. Prevalece esa frase. Es la frase del descrédito y la descreencia”.

