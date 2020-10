BARCELONA-REAL MADRID, EL PARTIDO QUE PARALIZA A TODO EL MUNDO

Es el partido que nadie se puede perder. Desde las 11, Barcelona recibe a Real Madrid por la 7ª fecha de la Liga de España. En el primer clásico de la temporada, Lionel Messi buscará cortar una racha de 900 días sin convertirle al eterno rival.

No hay dudas de que el choque entre los clubes más grandes de España es uno de los más esperados por los fanáticos del fútbol. Y esta nueva edición tiene algunos condimentos extras. Por un lado, será el primer clásico para el técnico culé, Ronald Koeman, quien debe ganar para seguir afianzando su proyecto. «Creo que es un partido igualado, no depende de la situación concreta. Son dos equipos de calidad y experiencia, lo extraño es que no hay público. Son partidos que se deciden por detalles», explicó el holandés, que se refirió al enfrentamiento entre el plantel y la dirigencia por la reducción de salario: «Entiendo la postura del club y de los jugadores, tienen que hablar entre ellos. Lo que tengo que hacer yo es ganar los partidos; si veo algo diferente, hablaré con ellos. Es un tema extradeportivo».

Otro detalle a tener en cuenta es la posibilidad de que Messi estuviera disputando sus últimos clásicos, ya que su contrato se termina a mitad de 2021. De todas formas, Leo intentará marcarle un gol al Merengue, lo que no logra desde el 6 de mayo de 2018.

Por su parte, Real Madrid viene de una semana más que complicada, ya que cayó ante Cádiz por el torneo local y con Shakhtar Donetsk (Ucrania) en su debut en la Champions League, ambos como local, por lo que ya hay algunos cuestionamientos a Zinedine Zidane. «Hay que aceptar cuando las cosas van regular, pero es importante reivindicar nuestra fortaleza. No vamos ni de víctima ni de nada. Cada partido tiene su historia. Lo bueno del fútbol es que puedes cambiar la situación rápido. Hay que pensar en positivo», aseguró el entrenador francés.