Balotaje Elecciones 2023: ¿qué pasaría en caso de un resultado estrecho entre Sergio Massa y Javier Milei?

El 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). Como indica el Código Electoral Nacional, los comicios se desarrollarán entre las 8 de la mañana y las 18 horas. A partir de las 21 horas, la Dirección Nacional Electoral está habilitada a publicar los primeros resultados oficiales.

¿Qué podría pasar en caso de que la diferencia entre ambos candidatos fuera muy estrecha? ¿Existe la posibilidad de que en la noche del domingo no sepamos quién es el ganador? ¿Qué marcan los antecedentes?

A continuación, analizamos estas inquietudes.

¿Qué es lo que vamos a saber la noche del domingo?

Como se explicó en esta nota, los votos se cuentan en cada centro de votación el domingo a la tarde, después de las 18 horas, cuando se cierran los comicios. Las autoridades de mesa, con los fiscales partidarios presentes, verifican cuántas personas efectivamente votaron y luego abren las urnas y cuentan los votos para cada candidato. La información de ese conteo se vuelca en 3 documentos: el acta de escrutinio, el certificado de escrutinio y el telegrama de escrutinio.

El resultado que se da a conocer en la noche del domingo es el del escrutinio provisorio. Este conteo está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, un organismo que depende del Poder Ejecutivo, pero no tiene valor legal, es decir, no define los cargos en juego. Tiene un carácter informativo.

Para el escrutinio provisorio, el documento clave es el telegrama, confeccionado por el presidente de mesa y firmado por los fiscales partidarios presentes en cada mesa. El telegrama se entrega al personal del Correo Argentino, que transmite los telegramas desde el centro de votación o los transporta, digitaliza y transmite desde una de las Sucursales Electorales Digitales (SED), en los casos en los que no hay conectividad en los centros de votación. El sistema de transmisión de los telegramas desde las escuelas es operado por la empresa Smartmatic.

Los telegramas son transmitidos al Centro de Cómputos, en donde se hace la carga y sistematización de los datos de cada mesa. Este año, la empresa encargada del recuento es la española Indra.

Los resultados del escrutinio provisorio nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar. En general, las mesas no escrutadas representan entre un 1 y un 2% del total. Por lo tanto, no suelen influir en la confirmación de un candidato ganador. Salvo en casos en que haya una diferencia muy estrecha entre los competidores.

En esos casos, el resultado final se define en el escrutinio definitivo, en el que se contabilizan el 100% de las mesas y es, además, el tiene validez legal, el que define los cargos en juego.

“Si el resultado es muy ajustado (más que en 2015) puede haber una reacción de 3 tipos con diferente gravedad: reconocer el resultado aunque sea mínimo (nada grave); decir que se espera al definitivo (nada grave); o decir que hubo fraude (muy grave)”, advirtió a Chequeado Facundo Cruz, doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y autor del newsletter especializado “La Gente Vota”, del portal Cenital.

Y agregó: “Dependiendo de esas reacciones, si los 2 dicen que esperan entonces por ahí podemos no saber quién ganó”. Sobre la resolución del definitivo, explicó que es el escrutinio de “una sóla categoría con 2 candidaturas, con lo cual debería ser bastante ágil”.

Alejandro Tullio, especialista en elecciones y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, agregó: “En la hipótesis que la diferencia sea muy exigua, se necesitan tener los resultados del 100% de las mesas para determinar un dato irreversible, y el escrutinio provisorio suele llegar al 98,5% o 99% de las mesas. Hay que tener en cuenta que mil mesas son aproximadamente 270 mil votos”.

Los antecedentes de elecciones con resultados estrechos

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2017 en la Provincia de Buenos Aires los resultados fueron muy ajustados, aunque al tratarse de elecciones primarias no se definían esa misma noche los cargos en juego. Cristina Fernández de Kirchner fue candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana. La lista de Cambiemos la encabezó Esteban Bullrich.

El escrutinio provisorio concluyó en la madrugada del lunes 14 de agosto de 2017, con el 95,6% de las mesas escrutadas y un resultado favorable a la lista de Bullrich por 6.915 votos. En el escrutinio definitivo, que se dio a conocer 2 semanas más tarde, la lista de Unidad Ciudadana se impuso por 20.324 votos.

“El déficit de carga ocurrió tanto en municipios donde Unidad Ciudadana obtuvo la mayor proporción de los votos (16 casos) como en municipios donde Cambiemos resultó la fuerza más votada (12 casos). Pero, como entre los municipios que se contaron por debajo del 95% los favorables a Unidad Ciudadana son más populosos que aquellos favorables a Cambiemos, las mesas no computadas en los primeros son muchas más que las no computadas en los segundos”, señala un trabajo sobre esos comicios elaborado por los especialistas Pedro Antenucci, Juan Matías Mascioto y María Page.

Algo similar pasó este año en la provincia de San Juan. En las elecciones del 22 de octubre la lista de senadores nacionales de La Libertad Avanza resultó la más votada en el escrutinio provisorio, con el 95% de las mesas escrutadas. Superó a la lista de Unión por la Patria por 762 votos. En el escrutinio definitivo, con todas las mesas escrutadas, Unión por la Patria revirtió el resultado: se impuso por 1.315 votos y se quedó con las 2 bancas de senadores.

En las recientes elecciones municipales de La Plata no se revirtió el resultado entre el provisorio y el definitivo. Pero sí hubo incertidumbre y no se supo quién era el ganador hasta que finalizó el escrutinio definitivo y Julio Garro (Juntos por el Cambio) reconoció la derrota ante Julio Alak (Unión por la Patria). En el provisorio, la diferencia entre ambos era de menos de 900 votos en favor de Alak.

En Pinamar, el 22 de octubre, el escrutinio provisorio llegó al 99% de las mesas. Juan Manuel Ibarguren (Juntos por el Cambio) quedó en primer lugar, con 67 votos más que Gregorio Estanga (Unión por la Patria). En el definitivo la diferencia se achicó: ganó Ibarguren por 20 votos y será el próximo intendente de la ciudad.