Baja demanda: Productores de Santa Lucía tiran toneladas de tomates que no se venden

Pablo Blanco, presidente de la Asociación Hortícola Río Santa Lucía, habló con el programa «La Tarde» en Radio 2 sobre el díficil momento que atraviesa el sector.

Los productores de Corrientes salieron este viernes a tirar sus tomates debido a la falta de demanda y los costos de producción. En relación a esto, el presidente de la Asociación Hortícola Río Santa Lucía señaló que: «Algunos productores están tirando algo de su producción, están tirando más lo que tiene que ver con los colores: los tomates de segunda, porque la realidad es que no están teniendo venta en los mercados. Lo único que se está vendiendo son tomates de primera calidad; la que está habiendo gran cantidad de demanda».

Por otra parte señaló: «Generalmente el cajón tiene 17 kilos. El precio de segunda no está teniendo precio. Si no se vende en el día, no conviene mandarlo directamente. Nosotros dependemos más del factor del clima, si en el invierno hay mucha helada la zona de producción se verá afectada y causa efecto en los precios».

