Baby Etchecopar pidió que voten a Sergio Massa antes que a Patricia Bullrich

El conductor radial se mostró preocupado por lo que le podría pasar al país si el candidato libertario asciende al poder.

El polémico conductor Baby Etchecopar reveló que le preocupa mucho un eventual gobierno del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y llamó a votar por el de Unión por la Patria, Sergio Massa, antes que por Patricia Bullrich.

«La gente no lo entiende, pero va a ser un desastre. A esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir, eh. Pero Milei está desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos», dijo Baby Etchecopar.

El conductor de Rivadavia, quien abiertamente hace campaña por Juntos por el Cambio y que suele jugar siempre con las derechas nacionales, reconoció la preocupación que le genera la posible victoria de Javier Milei.

Si bien lo levantaron cuando les convenía para su juego, ahora el poder mediático teme qué puede pasar si gana la alternativa de la ultraderecha. Cada vez en más rubros se evidencia la falta de preparación y las ideas descabelladas desde las que pretenden gobernar.

Fuente: minutouno.com

Bullrich denunció a Milei por acusarla de «poner bombas en jardines de infantes»

