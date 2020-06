Axel Kicillof confirmó que la beba del baby shower nació con COVID-19 en Necochea

La madre tenía COVID-19, por lo que le realizaron el hisopado apenas nació y la noticia se confirmó durante el anuncio en Olivos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que una beba nació con coronavirus en la ciudad de Necochea. La noticia le llegó durante la conferencia de prensa en la que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social obligatorio para las zonas con transmisión comunitaria.

Kicillof informó que el jefe comunal, Arturo Rojas, le confirmó la noticia: “Una beba que acaba de nacer es positiva de coronavirus. Ha tenido una excelente actuación el intendente, pero esto puede pasar”. El dato le llegó mientras estaba hablando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien también formó parte de la conferencia.

Según pudo saber El Destape, la madre de la nena es positiva de COVID-19, por lo que le realizaron el hisopado apenas nació y el resultado arrojó que se había contagiado.

En su discurso, el Gobernador tomó a la ciudad de Necochea como un ejemplo para mantener la cuarentena porque no registraba casos hacía 60 días pero “un hombre vino al AMBA a hacer un tratamiento médico y se contagio. Por el tiempo transcurrido, no tenía síntomas. Entró y no se lo detecto. Cumplió las medidas de aislamiento y contagió a toda la familia. Un miembro de la familia participó de un evento social y contagio al resto”.

Ante esta situación, la ciudad volvió “para atrás para la fase 1 para poder revisar la situación epidemiológica. Es una situación que hemos acompañado desde la Provincia y el Ministerio” de Salud porque “nadie está exento si se presenta un foco o un contagio más masivos”.

Por eso, analizó que “cuando se pide flexibilizar todo, reuniones, bares, cuando se junte esa personas puede contagiar a 200 personas, por eso mientras circule el virus hay que seguir tomando medidas de precaucación”.

