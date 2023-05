Lugo (ravenna) (Italy), 18/05/2023.- An aerial view shows partially submerged cars and buildings at a flooded area following the overflowing of a river, in the center of Lugo, near Ravenna, Italy, 18 May 2023. Parts of Lugo were under a meter of water in the morning of 18 May following the overflowing of the Senio and Santerno rivers amid heavy rains. Heavy rains have been battering the northern Italian region of Emilia-Romagna following months of severe drought. (Inundaciones, Italia) EFE/EPA/EMANUELE VALE

Aumenta a 14 el número de fallecidos por las inundaciones en Italia Italia vive una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. El balance provisional es de 14 muertos y más de 10.000 desplazados, pero se teme que las cifras puedan aumentar en las próximas horas. Las fuertes lluvias que han azotado Italia en los últimos días han provocado graves inundaciones, deslizamientos de tierra y daños materiales incalculables. De momento, el balance provisional es de 14 muertos y más de 10.000 desplazados, pero se teme que las víctimas y las evacuaciones puedan aumentar en las próximas horas. El Gobierno italiano ha anunciado que pedirá activar el Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a la emergencia y que el Consejo de Ministros, previsto para el 23 de mayo, declarará el estado de calamidad en las zonas afectadas. El ex primer ministro del país, Mario Draghi, ha expresado su solidaridad con las víctimas y ha agradecido el trabajo de los servicios de rescate y de protección civil. Las regiones más golpeadas por el temporal son Lombardía, Emilia-Romagna y Toscana, donde más de 20 ríos se han desbordado, lo que ha arrasado con ciudades y pueblos enteros. Según la asociación de agricultores Coldiretti, los daños al sector agrícola superan los mil millones de euros. Además, se han registrado 280 deslizamientos de tierra y más de 400 carreteras han sido bloqueadas por el agua o el barro. La situación sigue siendo crítica en muchas zonas, donde la alerta meteorológica se mantiene alta. En Rávena, una de las ciudades más afectadas por las inundaciones, se ha ordenado la evacuación total e inmediata de varias aldeas, así como la prohibición de la circulación de vehículos pesados en todas las carreteras, excepto en las autopistas Michele De Pascale, alcalde de esta localidad de la región de Emilia-Romaña, ha calificado la situación de «dramática» y ha pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades.