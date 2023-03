Aterrador posteo de la docente muerta en Mercedes Corrientes: «Total impunidad»

Recientes publicaciones de la docente Viviana Pujol -hallada muerta en su domicilio en Mercedes- advierten una situación muy compleja y directamente relacionada con un hombre. «Facundo Soto. Lo conocen? Hago público que es quien me robó la compu (por la que pedía seña en el perfil trucho aquí) dinero, el celu. Manipuló mis cuentas virtuales», escribió Viviana.

Viviana apareció muerta anoche en su domicilio en Mercedes, y su deceso provocó conmoción en toda la localidad.

Aunque el suicidio es la principal hipótesis, el propio fiscal Adrián Casarrubia no descartó otra línea investigativa y reconoció que se analizan las recientes publicaciones de la docente en Facebook, en las cuáles apunta claramente a una persona con quien mantenía evidentemente un vínculo que no queda claro.

«Facundo Soto. Lo conocen? Hago público que es quien me robó la compu (por la que pedía seña en el perfil trucho aquí) dinero, el celu. Manipuló mis cuentas virtuales. Y como ya no tiene cabida ni manera de seguir estafando en mi nombre, y ya que el sistema judicial se tarda a favor de estos sinvergüenzas, sigue amenazando a mi familia», escribió.

«Se que no es el medio para hacer denuncia, pero las denuncias legales ya hechas, siguen durmiendo en escritorio. Que a mi familia no les pase nada. Porque si él tiene problemas mentales, yo tengo hasta certificado. Que conste públicamente», agregó Viviana.

Conmoción en Mercedes Corrientes: el Fiscal confirmó que la docente murió hace más de cuatro días

«Y eso de querer ayudar a la gente, lo dejo a su criterio. Así pagan estas lacras», precisó, dejando en claro que podría haber ayudado en algo a quien apunta directamente en su texto.

Y siguió: «Y si tiene que arreglar algo, que se enfrente a mi, no con sus aliados, ni contra los míos. Acá lo espero, con mate, si los tiene bien puestos… Sino supondré que no se anima a un mano a mano conmigo y es un cobarde.Aprovecho para avisar que no tengo número de celular ni cuentas virtuales.

Y si necesito $$$ no les voy a pedir, sino en persona. Si lo comparten, para ver si así se mueve un poquito el sistema judicial, les agradeceré. Ah! Y si lo ven con mi moto, no se extrañen. Total la impunidad está a la orden!!!!»

Más posteos

«Lamento comunicarles que entraron a mi perfil y solicitaron dinero en mi nombre en Messenger. Ojalá nadie haya salido damnificado o invito a hacer denuncia legal. El sospechoso ya está restringido. Él y su banda. Todas buenas personas 😆 Ya hice denuncia respectiva.

Gente que merece estar presa, pero estamos en este hermoso y querido país, donde los ladrones andan sueltos y NOSOTROS ENCERRADOS. Espero devolución o compensanción o doy NOMBRES Y DIRECCIÓN DE LOS ATORRANTES. El juicio ya en proceso. DIOS BENDIGA!!!!

Empezar de cero? Pfffff.

Chico pleito. Mientras tenga sangre corriendo por las venas, no me ayudes. Con que no jodas, suficiente….

Gracias a la vida y a los q no están. Me enseñaron que puedo.

Pude, puedo y podré. No sé cómo ni me interesa… Pero ahí voy de nuevo!!!!!»….

