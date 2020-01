¡¡Atención sanpedrinos!! Aún no recuperaron la bicicleta robada al americano en Corrientes

QUEREMOS ACLARAR A NUESTROS SEGUIDORES DE UNA FALSA NOTICIA QUE CIRCULÓ EN LAS REDES SOCIALES, POR UNA CONFUSIÓN…(Esto según la página de Info policial Ctes)

Ciclista estadounidense niega que le hayan restaurado o dado otra bicicleta…

Lo aclara trás una falsa información. El domingo se quedó sin medio de transporte a causa de que le robaron su bici.

Ángel Guevara contó que aún no logró recuperar la bicicleta que le robaron el último domingo en la playa Arazaty, de Corrientes. Además desmintió que haya recibido otra bici.

“Solo recuperé algunas cosas, mi pasaporte, el cuadro del remolque y pocas ropas. Pero no así la bicicleta ni la carpa”, informó Guevara.

Partes de las pertenencias de la víctima fueron halladas por la Policía, ayer, en un descampado ubicado en el barrio Galván, en la zona conocida como “La Tosquera”.

Ángel también aclaró que es falsa la noticia que circulan por varios medios y las redes sociales sobre que le restauraron una nueva bicicleta. “Esa información no es verdadera porque esa foto es de días atrás, cuando un nuevo amigo me llevó a hacer unos mantenimientos a mi bicicleta. Ahora ando a patas”, explicó.

Vale resaltar que Guevara se encuentra recorriendo gran parte del continente americano, arriba de una bicicleta desde hace 22 meses. Su travesía arrancó desde California, Estados Unidos, y ya logró pasar por México, Guatemala, Panamá, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y El Salvador.

Lamentablemente su intención de seguir viajando se quedó truncada en la ciudad de Corrientes, donde llegó la semana pasada y ahora se está llevando el peor recuerdo en su aventura como cicloturista…

Se ampliará y se seguirá de cerca este caso para una colaboración…