Ataques y noticias falsas Caso Gutiérrez: Fernández salió a responder y desmanteló las mentiras de la oposición

El presidente se refirió a un comunicado publicado por referentes de Juntos por el Cambio en el que plantean dudas sobre la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner. También desmintió una publicación de Infobae en la que aseguran que recibió una sugerencia para romper con la vicepresidenta

Este último domingo el presidente Alberto Fernández salió al cruce de las acusaciones planteadas desde Juntos por el Cambio ante la muerte de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner. “El aprovechamiento de la muerte para tratar de instalar un tema que necesita ser juzgado seriamente, es de una miserabilidad absoluta”, aseguró. No es la primera vez que se utiliza la muerte para hacer temblar al gobierno. Ya ocurrió con la muerte de Alberto Nisman donde a través de los medios y de las redes se instaló la idea de asesinato con fines políticos y no son pocos los que le atribuyen a este hecho la victoria de Cambiemos en 2015,

Luego de confirmarse este sábado el hallazgo del cuerpo sin vida en la localidad de El Calafate, desde el seno de la oposición comenzaron a sembrar dudas sobre el hecho y a vincular la muerte con su condición de declarante imputado en la causa cuadernos. Ante estas versiones que comenzaron a tomar fuerza desde medios cercanos a la oposición, Fernández sostuvo: “Si nos ganan los que odian estamos muertos como sociedad”.

En relación a versiones que circularon durante el fin de semana, el presidente aprovechó también para desmentir rotundamente el contenido de una publicación del sitio Infobae. La nota asegura que el ex presidente Eduardo Duhalde le sugirió a Fernández romper con Cristina Kirchner. “Todo lo que dice la nota es falso”, aseguró.

“Actitud miserable”

En diálogo con Radio Milenium, Alberto Fernández lamentó el hallazgo del cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez, y se mostró profundamente molesto ante la actitud adoptada por los referentes de Juntos por el Cambio. “Todos queremos saber qué paso pero insinuar que eso ocurrió como motivo de la causa cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es de una actitud tan miserable que es difícil de entender”, manifestó.

Pocas horas después de conocerse la noticia de la muerte de Gutierrez, dirigentes macristas firmaron un comunicado donde indicaron que “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez” reviste “la mayor gravedad institucional”. También pidieron que el caso pase a la órbita de la Justicia federal, ya que consideran que “el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz”.

Un día después de este pedido, el Jefe de Estado aseguró: “Que estén los presidentes de tres partidos, del Pro, de la UCR y de la Coalición Cívica, que firmen un documento como el que ayer firmaron, sembrando dudas sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, realmente es canallesco, en un momento donde la sociedad está sensibilizada”.

Entre los firmantes aparecen la presidenta de Cambiemos Patricia Bullrich, el diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini, Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén de la Unión Cívica Radical, y Maximiliano Ferraro junto a Mariana Zuvic de la Coalición Cívica.

“No sé quien se beneficia con la muerte de Fabián Gutierrez, porque lo que él declaró es válido, no es que porque él murió su declaración quedó inválida”, agregó Fernández en referencia a las acusaciones.

El ex secretario de Cristina Kirchner fue uno de los imputados colaboradores que declaró en la causa de los cuadernos. Durante el proceso se convirtió en “arrepentido”, apuntó contra funcionarios kirchneristas y declaró contra la actual vicepresidenta.

Respecto al rol que ocupó esta persona en la causa cuadernos, Alberto Fernández aclaró que no brindó un testimonio, ya que declaró como imputado. “Es lo más parecido a un acto de exposición”, refrendó el presidente. A lo que agregó: “Nadie quiere más que yo que lso culpables sean sancionados, pero este no es el camino”.

Desmentida

Durante la entrevista el presidente aprovechó para referirse a una nota publicada por el sitio Infobae donde se afirma que él recibió consejos de parte de Eduardo Duhalde para romper con Cristina Kirchner. “Todo lo que dice la nota es falso”, aseguró.

En el medio del hecho trágico, cruces con la oposición y desmentidas, Fernández deslizó: “Yo le pido a la gente que reflexione un instante porque intentan confundirla de manera permanente, no nos dejemos llevar por los odiadores de siempre, no sembremos más problemas que los que tenemos que ya son muchos”

Además de desmentir la versión sobre el supuesto consejo, el primer mandatario explicó que la realidad es que Duhalde le indicó “todo lo contrario a lo que dice esa nota”.

Ante rumores falsos y acusaciones que sembraron confusiones a partir de lo ocurrido durante el sábado, Fernández sentenció: “Yo voy a hacer lo que nos comprometimos desde el Frente de Todos, vinimos a terminar con un tiempo de enfrentamiento, vinimos a terminar con la grieta”.

No suelo desmentir a la prensa. Pero esta nota narra hechos que jamás sucedieron. Nos unimos para construir una Argentina más justa, sin personalismos ni “poderes bifrontes”. Todos somos necesarios y todos tenemos un rol. Que no nos dividan con mentiras https://t.co/CQMkDOXyCZ — Alberto Fernández (@alferdez) July 5, 2020

