Ataque hacker a la Agencia Nacional de Seguridad Vial: amenazan con publicar información si no se paga un rescate

La Agencia Nacional de Seguridad Vial habría sufrido un ataque informático el 22 de noviembre. El incidente fue reportado a la Unidad Especializada en CIberdelincuencia (UFECI), que ya está investigando el caso. Se trataría de un ransomware: los hackers piden un rescate para no publicar la información en Internet.

“Efectivamente el ataque fue el 22 de noviembre y nosotros tenemos una denuncia, aunque todavía no tenemos que cepa de ransomware es”, le respondió a TN Tecno Horacio Azzolin, de la UFECI. Argentina.gob.ar negó que la información publicada sea de ellos y “estamos chequeando que sea de la Agencia”, detalló el especialista en ciberdelitos.

Hace unos días empezó a circular en las redes una captura de pantalla con las carpetas que habrían sido robadas al sitio Argentina.gob.ar. El ataque fue vinculado a Revil, también conocido como Sodinokibi, un tipo de ransomware. Aunque desde el organismo niegan el ataque, la hipótesis es que los hackers habrían accedido por Vialidad. Por ahora se estima que no se pagaría la cifra exigida por los delincuentes.

[BREAKING] The #REvil #ransomware group leaked a screenshot of the stolen 50GB materials from the official portal of Argentina(https://t.co/PSKY9R9jfV) to the DarkWeb. pic.twitter.com/99G6w3oYQ3

— DarkTracer : DarkWeb Intelligence (@darktracer_int) November 26, 2020