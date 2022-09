Ataque a la Vicepresidenta, intendente de Virasoro Ctes dijo: La solución no es no ir a trabajar

Así lo expresó el intendente de Gobernador Virasoro cuya localidad no adhirió al decreto nacional y provincial de feriado nacional por atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe comunal Emiliano Fernández condenó el ataque y pidió que “la clase política empiece a dar otras señales a la población, los medios de comunicación y empezar a ver qué está pasando con el discurso político y de los medios de comunicación”, dijo.

Explicó que “la solución no es no ir a trabajar o que no haya clases, la solución va por modificar patrones de conducta en la sociedad en general”.

