ASEGURAN QUE ESTÁ «ARREPENTIDO Y COMPUNGIDO» EL HOMBRE QUE GOLPEÓ A UNA ÁRBITRA POR LA ESPALDA

Cristian Ariel Tirone, de 34 años, quedó detenido luego de golpear por la espalda a una árbitra el pasado fin de semana. El jugador de Deportivo Garmense no declaró en la indagatoria ante el ayudante fiscal de Gonzales Chaves, Gabriel Lopazzo, pero sí pidió disculpas por su brutal agresión.

Fuentes de la fiscalía dijeron a TN que «está arrepentido y pidió perdón a la árbitra, Dalma Magali Cortadi, y a la gente«. Y agregaron que “se mostró compungido” y que después de pasar toda la noche detenido, “no había tomado conciencia de la repercusión que tuvo su acción”.

El video que se viralizó en las redes sociales conmocionó a todo el país. Cortadi recibió una trompada por la espalda de Tirone. El hecho sucedió en la liga regional de Tres Arroyos en el Sur de Buenos Aires.

Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

“Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”, explicó la mujer.

Y agregó: “Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio. Entre los varones hay mucha violencia”.

