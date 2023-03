Arroyo Salgado realizó fuertes declaraciones contra el exjuez Soto Dávila

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue entrevistada en La Nación+ y habló de Rosario y la lucha contra el narcotráfico en el país. En la charla recordó sus inicios en el 2006 y una situación que le tocó atravesar con el polémico ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, quien hoy por hoy enfrenta un juicio acusado de cobrar coimas para favorecer a narcos. “Lo que pasa en Rosario es la crónica de una muerte anunciada. En septiembre del 2006 yo estaba haciendo el primer procedimiento por una avioneta con un importante cargamento en un campo de Sanford. Literalmente se generó una batalla campal de la Policía Federal con la Gendarmería Nacional que llegaba con una orden del juez federal de Corrientes, Soto Dávila que siempre quedó en la duda”. “Había dos fuerzas federales disputándose el cargamento”. “En Sanford, Santa Fe, yo había dispuesto estos procedimientos y detenciones. Recibí un llamado del juez de turno Soto Dávila, que terminó renunciando y lamentablemente, en la gestión del Ministro Garavano, se le aceptó la renuncia en medio de un trámite de un juicio político escandaloso porque se lo acusaba de proteger al narcotráfico”, dijo Salgado. “En ese momento yo le transmití al juez que no tenía ningún interés en particular de quedarme con ningún cargamento ni con ningún detenido. Que, si su investigación era más antigua, la iba a remitir”. “Fue llamativo como toma conocimiento Gendarmería del lugar. Aparecen sorpresivamente cuando vienen con orden de un juez que no es de la zona. Siempre sobrevolaba esa sospecha si estaban dando una protección o una garantía de impunidad”, agregó.

