Argentina va por los octavos y el primer puesto ante Polonia

La Selección Argentina buscará sellar su clasificación a los octavos de final y quedarse con el primer puesto del Grupo C, ante Polonia, el miércoles a las 16.

La Selección Argentina enfrentará a la Selección de Polonia en un mano a mano por un lugar en los octavos de final del Mundial de Qatar y el primer puesto del Grupo C. El partido se jugará el miércoles desde las 16 (hora argentina), en el estadio 974, con arbitraje de Danny Makkiele (Países Bajos), y será transmitido en vivo por TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Además, la terna arbitral se completará con los jueces de línea neerlandeses Hessel Steegstra y Jan de Vries. El cuarto será el hondureño Said Martinez y en el VAR y AVAR estarán el también neerlandés Pol Van Boekel y el alemán Bastian Dankert, respectivamente.

Argentina respiró con la victoria 2-0 ante la Selección mexicana luego de la sorpresiva derrota del debut, 1-2 con Arabia Saudita. Pero la paridad del grupo hace que, con 3 puntos, la Albiceleste tenga la chance de meterse a octavos y también de quedar eliminado. Para clasificar, deberá ganar -y será primero, salvo que Arabia Saudita golee a México y lo supere en diferencia de gol-, o empatar y que Arabia Saudita y México empaten, o que el Tri le gane a los asiáticos por menos de tres goles. Si pierde, el equipo de Lionel Messi queda afuera.

Lionel Scaloni no descartó repetir el equipo, pero podría hacer tres cambios: Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, y las salidas de Lisandro Martínez y Guido Rodríguez. Cristian Romero ó Germán Pezzella pelean por reemplazar al central zurdo del Manchester United; mientras que Enzo Fernández corre con ventaja para sustituir al volante del Betis, pero no hay que descartar la vuelta de Leandro Paredes (titular en el debut pero no sumó minutos vs. México).

Polonia llega con un empate y una victoria, lo que lo coloca como líder del grupo con 4 puntos. El empate le sobra a los polacos para clasificar a octavos, mientras que con un triunfo garantizarán también el primer lugar y dejarán afuera a Argentina. La única duda del DT, Czesaw Michniewicz, estaría en si repetir el 4-4-2 del último partido, o bien, sumar otro defensor y otro volante para contener la ofensiva albiceleste: en ese caso, Arkadiusz Milik sería quien saldría.

