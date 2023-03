Argentina-Panamá: sorpresa por quién cantará el himno

En las últimas horas ha trascendido el cronograma de artistas que participarán de la fiesta de Argentina en el Monumental

Este jueves la selección argentina volverá a presentarse en el país y por primera vez lo hará como campeona del mundo. El combinado de Lionel Scaloni se medirá en un amistoso ante Panamá desde las 21.00 en el estadio Más Monumental y en las últimas horas ha trascendido el cronograma de lo que será una fiesta entre los jugadores y el público.

Después de que más de dos millones de personas se registraran en el sitio web a través del cual se pusieron a la venta la semana pasada las entradas para este encuentro, la casa de River Plate estará repleta para ver al equipo que alcanzó la gloria máxima en Qatar y desde la AFA han preparado una celebración histórica que contará con la presencia de varios artistas.

La recomendación al público en general es que vayan temprano a la cancha para evitar las aglomeraciones en Núñez. Por eso, las puertas se abrirán a las 15.30 y el espectáculo comenzará a las 16.15. Será el DJ Fer Palacios el primero en aparecer en escena y con su música le dará ánimo a las miles de personas que ya se encuentren en las gradas del estadio.

A las 17.25 se emitirá la película de la selección argentina a través de la pantalla gigante. Así, los fanáticos podrán recordar los mejores momentos de la Scaloneta y su consagración en Qatar después de superar en los penales a Francia.

A las 18 horas ingresarán Los Totora para ponerle ritmo a la tarde porteña. Cabe recordar que la banda de cumbia supo ser una de las favoritas de Lionel Messi, al punto tal que tocaron en la concentración del seleccionado en el Mundial 2014, también en la fiesta de los campeones de América 2021 y en el fan fest del Mundial de Qatar. Nuevamente, estarán presentes con sus clásicos “Márchate ahora” y “Me voy de aquí”, entre otros hits.

Luego, nuevamente será el turno de Fer Palacios, para una segunda tanda de música a las 18.40, justo antes de que ingresen La T y la M, cerca de las 19hs, con su tema Pa’ la Selección que fue uno de los más escuchados durante el Mundial de Qatar ya que fue compuesto justamente para ese torneo.

Pero, sin dudas el momento en donde el público vibrará en la previa será a las 19.10, cuando suene Muchachos. La interpretación estará a cargo de Fernando Romero, creador de la letra que se hizo en base a la canción de La Mosca (Muchachos, esta noche me emborracho) junto al Tula, el reconocido fanático de la selección que con su bombo acompaña al combinado albiceleste desde el Mundial de 1974 y que la propia FIFA lo premió en la última gala de The Best.

Luego, llegará la hora del partido. El himno será interpretado por el cordobés Ariel Ardit, reconocido cantante de tango y a las 21 horas la pelota comenzará a rodar en el césped del Monumental. Si bien Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo, se espera algo bastante similar a lo que plantó en la final ante Francia configuras como Lionel Messi, Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Ángel Di María y Julián Álvarez desde el arranque.

En el entretiempo, los fanáticos podrán seguir disfrutando ya que será el turno de WOS. El artista furor entre los jóvenes cantará Arrancármelo, uno de los hits que ha sido vinculado a la selección argentina y especialmente a Lionel Messi, debido a que la letra hace referencia a la resiliencia y la superación.

