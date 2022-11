Argentina, con 5 cambios, enfrenta a México en una final anticipada

El seleccionado nacional se medirá ante los dirigidos por el Tata Martino desde las desde las 16 de la Argentina (22 hora local) en el Estadio Lusail, el más grande del Mundial, con televisación de TV Pública y TyC Sports.

El italiano Daniele Orsato, de 47 años, será el encargado de impartir justicia, con asistencia de sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini y del rumano Istvan Kovacs como cuarto árbitro. El VAR estará liderado por otro italiano, Massimiliano Irrati, quien trabajará con Paolo Valeri (AVAR), el español Roberto Díaz (fuera de juego) y el francés Jerome Brisard (soporte).

La Scaloneta no tiene margen de error ante México. El batacazo saudí con el 2-1 en la primera fecha del Grupo C puso en apuros a la albiceleste, que debe ganar para no despedirse de su sueño mundial.

Con esa presión asumirá este sábado el encuentro ante México, que en su estreno empató sin goles frente a Polonia, gracias a su arquero Guillermo Ochoa, que le tapó un penal a Robert Lewandowski.

En cuanto a la conformación del equipo, Scaloni hará cinco modificaciones, ya que ingresarán Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Alejandro Gómez, respectivamente.

En México, el argentino Martino tiene decidida la variante del ex River Rogelio Funes Mori por Henry Martin y podría incluir desde el inicio al veterano Andrés Guardado (36), que disputa su quinto Mundial, en reemplazo de Luis Chávez.

