Arcor envió nuevas listas con aumentos del 20%

El presidente de la Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, publicó un video con un mensaje dirigido al presidente de Arcor, Luis Pagani, y al presidente de la Nación, Alberto Fernández. En el mensaje, Savore advierte que la empresa alimenticia envió nuevas listas con aumentos de hasta el 20%.

“Los distruidores oficiales nos avisaron que a las 14 horas todos sus productos aumentaban un 20%. Les pedimos que nos diga cómo le vamos a explicar a la gente este nuevo aumento, su empresa representa una importante parte de las galletitas, 85% de la mermelada, atunes, aceites, polenta. Su empresa representa una porción muy importante en nuestro negocio”, expresó Fernando Savore en el mensaje dirigido a Luis Pagani, presidente de Arcor.

“Le pedimos que frene este nuevo aumento, ya no tenemos cara para explicarle a la gente los aumentos de precio”, aseguró el representante de los almaneceneros bonaerenses.

Según pudo averiguar Todo Provincial, alfajores, barras de cereal, bizcochos, cereales para desayuno, crackers agua, crackers sandwich, dulces rellenas, galletitas dulces secas, galletitas cereales, obleas, snacks de copetín, snacks horneados, surtidas y tostadas tuvieron subas que promedian el 8,79 por ciento.

Las pastas secas llegaron con un incremento del 20%, las premezclas, el 17%; los jugos en polvo, 15%; el cacao en polvo, 14%; las conservas de pescado, 13%; las conservas de tomate y premezclas sin gluten, el 12%; y los aderezos y sabores, el 11 por ciento. Las bebidas (4), el aceite (7), las conservas vegetales (6), el dulce de leche (5), los dulces sólidos (9), las mermeladas (8) y la polenta (5) fueron otros de los alimentos que llegaron con subas.

En el rubro de chocolates, los precios vinieron con un incremento promedio del 13%, siendo los helados Impulso los que llevaron la delantera con un 21 por ciento; los Candy Bar, confites y maní bañados y los helados Hogar, 13%; y bocaditos y bombones, línea hogar, línea infantil, obleas bañadas y tabletas, 10 por ciento de aumento.

“La verdad no damos más, las ventas están cada vez peor. A partir del día 4 que encontramos un aumento del 10% en alimentos y más del 13% en productos de limpieza e higiene personal estamos cambiando los precios en forma constante y a los clientes no les alcanza. Al presidente le pedimos que encuentre la forma de frenar esto, no soportamos más tantos aumentos”, advirtió Savore.

“Si no frenan los aumentos tomaremos la decisión de no trabajar más con sus productos, sería una pena pero no soportamos más tantos aumentos”, concluyó el titular de FABA.

