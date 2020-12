ARA San Juan: expertos afirmaron que submarino estaba en condiciones

El cuestionario buscaba que el perito reconociera por sí o no, si la demora en el carenado del submarino es un elemento determinante en la seguridad de la navegación y posterior resultado fatal del siniestro, tal como orienta la imputación el instructor Méndez. En otro tramo Paleo se cruzó con el vicealmirantedesignado asesor militar de confianza del imputadocontralmirante extitular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento. El general opinó; siendo parte del tribunal militar; que las autoridades de la base debieron ordenarle permanecer en superficie al comandante del submarino luego del principio de incendio, contrariando la decisión que había tomado y comunicado el propio capitánAntes, Torres había dicho que en la doctrina naval, el comandante es la máxima autoridad y quien tiene la última decisión para evaluar el escenario, la situación y ambiente de su buque para el Gobierno y operación segura. Una tercera irrupción de Paleo también orilló el prejuzgamiento en orden a apoyar argumentos volcados en el legajo disciplinario. “Eso ya quedó zanjado” laudó el general ante repreguntas al testigopara que diga si existe una norma reglamentaria que ordene permanecer y navegar en superficie ante un incendio en submarinos. El testigo rodeaba la definición, se sabe que no hay tal norma. Los factores ambientales, técnicos y tácticos en el mar pueden ser tan vastos y combinables que una sola norma no abarcaría la decisión exitosa.Hoy sigue la ronda de testigos de cargo: el contralmiranteintegrante de la Comisión Asesora del ministerio de Defensa, investigó el hecho en 2017, es submarinista, fue Comandante de la Fuerza de Submarinos y comandante del submarino ARA Santa Cruz y el capitán de navío Jorge Bergallo, miembro de esa comisión, padre del capitán de fragata post mortem Jorge Bergallo, tripulante del submarino siniestrado y ex comandante del ARA San Juan