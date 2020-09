Aprueban un nuevo emoji que expresa la “angustia del 2020”

El emoticón llegaría a los dispositivos en el 2021 y tiene ojos de espiral

Unicode, el consorcio encargado de seleccionar y lanzar los emojis para los diferentes entornos y dispositivos, acaba de aprobar un paquete de nuevas expresiones que, en muchos casos, están directamente relacionadas al año 2020.

El emoticón más llamativo es uno que resume lo que pasaron todos los ciudadanos con la pandemia. Se trata de una carita con ojos en espiral.

🆕✨ Have no fear, new #emoji will be here (Soon. Well, soonish. Widely available in 2021) ✨🆕 → https://t.co/WcsayalyDB pic.twitter.com/yWGtXgCNBd

— The Unicode Consortium (@unicode) September 18, 2020