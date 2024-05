Aplastante derrota de Patricia en el PRO: perdió la votación 17 a 2

El Consejo del partido convocó a elegir autoridades y se perfila Cristian Ritondo. La bullrichista Felicitas Beccar Varela quiso impugnar pero terminó dando el quórum.

La ofensiva de Patricia Bullrich contra Cristian Ritondo por la conducción del PRO bonaerense terminó en una derrota humillante para la ministra de Seguridad. El Consejo del partido se reunió en Lanús para avanzar con la renovación de autoridades y los consejeros de la ministra perdieron la votación por 17 a 2.

La decisión despeja el camino de Ritondo hacia la presidencia del PRO bonaerense, como anticipó LPO en exclusiva. La decisión de la mayoría de los miembros del partido de renunciar a su cargo semanas atrás apuntó a forzar la renovación de autoridades, para barrer a los bullrichistas. Una maniobra alentada por Mauricio Macri, enfrentado a la ministra.

Bullrich pretende que el PRO se fusione en La Libertad Avanza bajo su liderazgo y Macri quiere conservar la autonomía de la fuerza que creó. Esa es la pelea de fondo. La interna ya causó la ruptura del bloque de diputados provinciales del PRO, con ribetes escandalosos: la diputada de Bullrich se quiso llevar la caja de la bancada.

Este jueves, la bullrichista y ex senadora provincial, Felicitas Beccar Varela, buscó impugnar la asamblea argumentando que había sido convocada de manera inválida, sin los procedimientos formales. Lo curioso es que al mocionar terminó dando el quórum junto con la consejera de Trenque Lauquén, Adriana Velazquez.

Ahora el proceso para elegir a las nuevas autoridades estará a cargo de Néstor Grindetti, hombre de Macri y aliado de Ritondo, que es el presidente de la Asamblea del PRO en la Provincia. Además, se declaró la acefalía de la presidencia del partido.

En la reunión de este jueves fue el diputado provincial Matías Ranzini, quien propuso convocar a elecciones.

Ranzini, que responde a Cristian Ritondo, planteó la necesidad de una pronta normalización de un órgano vital para el partido como lo es el Consejo, que tiene a su cargo la conducción y administración de la actividad partidaria.

El senador provincial Alex Campbell de María Eugenia Vidal se sumó a la propuesta de Ranzini y pidió convocar a elecciones de la totalidad del cuerpo para que queden representadas todas las secciones.

En principio, la convocatoria tiene fecha para el próximo 4 de agosto y todo indica que se acordará una lista de unidad que lleve como candidato a Ritondo. Se buscará además quitarle a Bullrich la posibilidad de usar el sello PRO.

Fue Campbell quien pidió que nadie por fuera del bloque PRO pueda utilizar el nombre ni el logo oficial del partido, para evitar que los legisladores de Bullrich avancen con su idea de bautizar a su bloque con el nombre PRO Libertad. LPO había adelantado que el nombre elegido había causado ruido en la bancada amarilla.

En la reunión de ste jueves estuvieron representantes de casi todas las tribus del PRO: Además de Grindetti y Ritondo, estuvo Agustín Forchieri de Diego Santilli, Luciano Gómez Alvariño, Johanna Panebianco, Alex Campbell, Matías Ranzini y Pablo Torello de Macri, entre otros.

Este nuevo golpe político a la ministra de Seguridad de Milei se suma a la decisión de dejarla sin recursos del partido.

Es que la diputada bonaerense Florencia Retamoso, presidenta del nuevo bloque bullrichista intentó llevarse la caja del bloque y eso no ocurrió. «Te podes llevar la gloria, pero no la caja», le dijeron sus ex compañeros de bancada.

