“Apelaremos la recuperación de mis derechos políticos”, dijo Tato

Así lo expresó el ex gobernador de la Provincia, Tato Romero Feris, en contacto exclusiva con Radio Sudamericana. Tras conocerse la decisión del Juzgado de Ejecución de Condenas, Tato manifestó “me gustaría volver a trabajar en la política y recuperar mis derechos políticos”. Independientemente de la vía judicial, adelantó que la semana que viene comenzará con las recorridas en los barrios.

El Juzgado de Ejecución de Condenas a cargo de María Teresa Zacarias de González dispuso la libertad condicional del ex gobernador de la Provincia Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, quien cumplía hasta la fecha prisión domiciliaria. “Son 21 años que he estado sometido a toda esta cuestión. Salgo sin rencores, ni deseo de revancha, creo que tenemos que cerrar esta grieta provincial y unirnos, buscar una solución para ayudar al país a salir también”, expresó “Tato” en una entrevista radial a Radio Sudamericana.

“Inmediatamente vamos a apelar la recuperación de los derechos políticos, y todas esas cosas que hacen a la vida normal. Me alegra mucho esto que pasó y me devuelve a una actividad permanente, la intensión de caminar, de estar, de atender, de poder volver a mi oficina, volver al campo, a la libertad”.

“Yo quiero estar habilitado para pasar en actividad política, mi decisión es seguir en este tema. Uno nunca se jubila en la política, en lo que es ayudar a la gente, buscar soluciones”. “Pero ésta decisión la voy a someter al análisis de la familia porque ellos me reclaman, buscan la manera en que no siga en estas cosas, pero me siento fuerte, estoy bien de salud”. “No puedo decir que sí ni que no voy a volver a la política, pero personalmente me gustaría volver y sé que si es esta mi decisión mi familia no va a dejar de acompañarme”.

¿SE VIENE EL LIBRO?

La orden judicial de liberación se da tras el Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019 que condenó al Estado Argentino “por la violación al derecho a la libertad personal contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al derecho a la presunción de inocencia en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en la Convención, en perjuicio del señor Romero Feris”.

“Busco un esquema de reconciliación, en la provincia hemos estado muy peleados, han habido responsables marcados en todo esto, algún día se conocerán los nombres, estoy trabajando en un libro que relata todo esto porque es un caso inédito, único en la Argentina, donde se repara el daño moral publicar en diarios y medios nacionales, esto es foto un fallo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, anticipó “Tato” Romero Feris.