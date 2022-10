THESSALONIKI GREECE JUN 27 2015: People stand in a queue to use the ATMs of a bank. Person receiving money from the ATM.

Anunciaron el cronograma de pago de sueldos a estatales de Correntinos A través de sus redes sociales, el Gobernador Valdés anunció el pago de sueldos para estatales de la provincia. Inicia el martes 25 para DNI terminados 0 y 1. ¡Buenos días! El pago de sueldos del mes de octubre para trabajadores provinciales activos y pasivos será por terminación de DNI: • Martes 25: 0 y 1

• Miércoles 26: 2 y 3

• Jueves 27: 4 y 5

• Viernes 28: 6 y 7

• Lunes 31: 8 y 9* * En cajeros, sábado 29. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) October 23, 2022